Выпуск новостей за 16:00: Визит Зеленского в Японию. Самоубийство в Киеве

В выпуске новостей за 21 октября по состоянию на 16:00 – Владимир Зеленский поехал в Японию. И уже встретился с тамошним премьером Синдзо Абэ. У университета культуры в Киеве нашли тело повешенного мальчика.

Также в выпуске: В Днепре на территории гаражного кооператива сгорели четыре машины. Антикоррупционный суд обвиняет бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна в недостоверных сведениях о своем имуществе в течение двух лет. "Вечерний квартал" жестоко высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.