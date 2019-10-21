Выпуск новостей за 16:00: Визит Зеленского в Японию. Самоубийство в Киеве
В выпуске новостей за 21 октября по состоянию на 16:00 – Владимир Зеленский поехал в Японию. И уже встретился с тамошним премьером Синдзо Абэ. У университета культуры в Киеве нашли тело повешенного мальчика.
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