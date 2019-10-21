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      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Выпуск новостей за 16:00: Визит Зеленского в Японию. Самоубийство в Киеве

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 октября по состоянию на 16:00 – Владимир Зеленский поехал в Японию. И уже встретился с тамошним премьером Синдзо Абэ. У университета культуры в Киеве нашли тело повешенного мальчика.

      Также в выпуске:

      В Днепре на территории гаражного кооператива сгорели четыре машины.

      Антикоррупционный суд обвиняет бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна в недостоверных сведениях о своем имуществе в течение двух лет.

      "Вечерний квартал" жестоко высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

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      Теги: Самоубийство Япония Владимир Зеленский Выпуск новостей
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