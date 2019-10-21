Випуск новин за 16:00: Візит Зеленського до Японії. Самогубство в Києві
У випуску новин за 21 жовтня станом на 16:00 – Володимир Зеленський поїхав до Японії. І вже зустрівся з тамтешнім прем'єром Сіндзо Абе. Біля університету культури в Києві знайшли тіло повішеного хлопця.
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