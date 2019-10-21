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      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА
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      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА

      Випуск новин за 16:00: Візит Зеленського до Японії. Самогубство в Києві

      Випуск новин 55 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 жовтня станом на 16:00 – Володимир Зеленський поїхав до Японії. І вже зустрівся з тамтешнім прем'єром Сіндзо Абе. Біля університету культури в Києві знайшли тіло повішеного хлопця.

      Також у випуску:

      У Дніпрі на території гаражного кооперативу згоріли чотири машини.

      Антикорупційний суд звинувачує колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна у недостовірних відомостях про своє майно протягом двох років.

      "Вечірній квартал" жорстоко висміяли підпал будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої.

      blog_ava
      "Горіла хата": скандал із "Кварталом 95" і Гонтаревою – що треба знати
      сьогодні
      10801
      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин Японія Самогубство
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