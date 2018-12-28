Выпуск новостей за 16:00: Возвращение Насирова. Обращение Макрона и Меркель к РФ
В выпуске новостей за 28 декабря по состоянию на 16:00 – Роман Насиров сам себя восстановил в должности, уже со вчерашнего дня он был на рабочем месте в Государственной фискальной службе. Немедленно освободить украинских моряков – с таким требованием к России обратились президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.
Также в выпуске:
Из-за гололеда в Киеве пробки в центре и на мостах: Южном, Северном, Дарницком, Патона и мосту "Метро".
Снежная буря накрыла США, там объявили штормовое предупреждение.
Москва и Лондон договорились о возвращении дипломатов.
Источник: 24 канал
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