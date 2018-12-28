Випуск новин за 16:00: Поновлення Насірова. Звернення Макрона та Меркель до РФ
У випуску новин за 28 грудня станом на 16:00 – Роман Насіров сам себе поновив на посаді, вже відучора він був на робочому місці в Державній фіскальній службі. Негайно звільнити українських моряків – з такою вимогою до Росії звернулися президент Франції Емануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Також у випуску:
Через ожеледицю у Києві затори в центрі і на мостах: Південному, Північному, Дарницькому, Патона та на мосту "Метро".
Снігова буря накрила США, там оголосили штормове попередження.
Москва і Лондон домовилися про повернення дипломатів.
Джерело: 24 канал
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