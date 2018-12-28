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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Випуск новин за 16:00: Поновлення Насірова. Звернення Макрона та Меркель до РФ

      Випуск новин 13 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 грудня станом на 16:00 – Роман Насіров сам себе поновив на посаді, вже відучора він був на робочому місці в Державній фіскальній службі. Негайно звільнити українських моряків – з такою вимогою до Росії звернулися президент Франції Емануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель.

      Також у випуску:

      Через ожеледицю у Києві затори в центрі і на мостах: Південному, Північному, Дарницькому, Патона та на мосту "Метро".

      Снігова буря накрила США, там оголосили штормове попередження.

      Москва і Лондон домовилися про повернення дипломатів.

      Теги: Випуск новин Ангела Меркель Еммануель Макрон Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Роман Насіров Державна фіскальна служба
      Джерело: 24 канал
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