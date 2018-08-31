Выпуск новостей за 19:00: Захарченко убили. Пополнение состава КОРД

В выпуске новостей за 31 августа по состоянию на 19:00 – в центре Донецка от взрыва погиб главарь так называемой ДНР Александр Захарченко. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на очевидцев, произошло это возле кафе "Сепаратист" на бульваре Пушкина. Корпус оперативного действия полиции пополнился новобранцами. Теперь у КОРДА, представительства которого есть в каждом регионе, уже полтысячи силовиков

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