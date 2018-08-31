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Выпуск новостей за 19:00: Захарченко убили. Пополнение состава КОРД

Выпуск новостей 836 Читати новину українською

В выпуске новостей за 31 августа по состоянию на 19:00 – в центре Донецка от взрыва погиб главарь так называемой ДНР Александр Захарченко. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на очевидцев, произошло это возле кафе "Сепаратист" на бульваре Пушкина. Корпус оперативного действия полиции пополнился новобранцами. Теперь у КОРДА, представительства которого есть в каждом регионе, уже полтысячи силовиков

Также в выпуске:

Украина получит Томос, об этом сообщил Константинопольский патриарх Варфоломей.

Какие одиозные представители вошли в Верховный суд.

Сколько будет стоить проезд по украинским автобанам.

Теги: Новости Украины Убийство Захарченко Новости Донецка Украина – Россия Новости России Выпуск новостей Полиция
Источник: 24 канал
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