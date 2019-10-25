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      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Выпуск новостей за 19:00: Жуткая перестрелка. Начало отопительного сезона в Украине

      Выпуск новостей 25 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 октября по состоянию на 19:00 – в Харькове днем произошла перестрелка, во время которой погиб 35-летний мужчина и еще один получил ранения. Сейчас пострадавший находится в больнице. Отопительный сезон в Украине начнется без проблем, исключением являются лишь Смела и Новый Раздел.

      Также в выпуске:

      Дифтерия распространяется по Украине. Заболевания зафиксировали в столице, в больницу попал 9-летний мальчик, который не был вакцинирован.

      blog_ava
      Перестрелка в Харькове: видео стрельбы 18+
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      Теги: Выпуск новостей Перестрелка в Харкове Отопительный сезон
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