Выпуск новостей за 19:00: Жуткая перестрелка. Начало отопительного сезона в Украине

В выпуске новостей за 25 октября по состоянию на 19:00 – в Харькове днем произошла перестрелка, во время которой погиб 35-летний мужчина и еще один получил ранения. Сейчас пострадавший находится в больнице. Отопительный сезон в Украине начнется без проблем, исключением являются лишь Смела и Новый Раздел.

Также в выпуске: Дифтерия распространяется по Украине. Заболевания зафиксировали в столице, в больницу попал 9-летний мальчик, который не был вакцинирован.