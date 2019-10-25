Выпуск новостей за 19:00: Жуткая перестрелка. Начало отопительного сезона в Украине
В выпуске новостей за 25 октября по состоянию на 19:00 – в Харькове днем произошла перестрелка, во время которой погиб 35-летний мужчина и еще один получил ранения. Сейчас пострадавший находится в больнице. Отопительный сезон в Украине начнется без проблем, исключением являются лишь Смела и Новый Раздел.
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Дифтерия распространяется по Украине. Заболевания зафиксировали в столице, в больницу попал 9-летний мальчик, который не был вакцинирован.
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