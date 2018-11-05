Выпуск новостей за 20:00:Законопроект о регистрации.Поиски заказчиков в нападениях на активистов

В выпуске новостей за 5 ноября по состоянию на 20:00 – в парламент подали законопроект, который позволит регистрироваться в квартире совсем просто, лишь сообщив электронным письмом регистраторов. Только с начала года нападений на активистов насчитали более полусотни, из них не найдено ни одного заказчика.

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Активисты вместе с оппозиционными депутатами пришли на согласительный совет в парламент и требовали создать Временную следственную комиссию, которая бы взялась за расследование нападений на активистов. Вносить постановление на рассмотрение отказывались в аппарате парламента, потому что не хватало подписей от крупнейшей фракции "Блок Петра Порошенко".

Почему активисты сами берутся расследовать нападения на себя же: комментарий Сергея Стерненко из Одессы, на которого нападали несколько раз.

Почему властям выгодно покрывать бесчинство местных коррупционеров: комментарий Игоря Тышкевича, эксперта Украинского института будущего.