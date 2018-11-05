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      Выпуск новостей за 20:00:Законопроект о регистрации.Поиски заказчиков в нападениях на активистов

      Выпуск новостей 74 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 ноября по состоянию на 20:00 – в парламент подали законопроект, который позволит регистрироваться в квартире совсем просто, лишь сообщив электронным письмом регистраторов. Только с начала года нападений на активистов насчитали более полусотни, из них не найдено ни одного заказчика.

      Также в выпуске:

      Активисты вместе с оппозиционными депутатами пришли на согласительный совет в парламент и требовали создать Временную следственную комиссию, которая бы взялась за расследование нападений на активистов. Вносить постановление на рассмотрение отказывались в аппарате парламента, потому что не хватало подписей от крупнейшей фракции "Блок Петра Порошенко".

      Почему активисты сами берутся расследовать нападения на себя же: комментарий Сергея Стерненко из Одессы, на которого нападали несколько раз.

      Почему властям выгодно покрывать бесчинство местных коррупционеров: комментарий Игоря Тышкевича, эксперта Украинского института будущего.

      Теги: Екатерина Гандзюк Министерство внутренних дел Арсен Аваков Юрий Луценко Новости Украины Криминальные новости Жертвы Новости политики ГПУ Покушение на активиста Михайлика Ирина Ноздровская Сергей Стерненко Убийство Виталия Олешко "Сармата" Нападение на Дмитрия Вербича Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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