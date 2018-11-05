Випуск новин за 20:00: Законопроект про реєстрацію. Пошуки замовників у нападах на активістів

У випуску новин за 5 листопада станом на 20:00 – у парламент подали законопроект, який дозволить реєструватись у помешканні зовсім просто, лише повідомивши електронним листом реєстраторів. Лише з початку року нападів на активістів нарахували понад півсотні, з них не знайдено жодного замовника.

Також у випуску:

Активісти разом із опозиційними депутатами прийшли на погоджувальну раду в парламент і вимагали створити Тимчасову слідчу комісію, яка б взялася за розслідування нападів на активістів. Вносити постанову на розгляд відмовлялися в апараті парламенту, бо не вистачало підписів від найбільшої фракції "Блок Петра Порошенка".

Чому активісти самі беруться розслідувати напади на себе ж: коментар Сергія Стерненка з Одеси, на якого нападали кілька разів.

Чому владі вигідно покривати безчинство місцевих корупціонерів: коментар Ігоря Тишкевича, експерта Українського інституту майбутнього.