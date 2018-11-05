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      Випуск новин за 20:00: Законопроект про реєстрацію. Пошуки замовників у нападах на активістів

      Випуск новин 185 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 листопада станом на 20:00 – у парламент подали законопроект, який дозволить реєструватись у помешканні зовсім просто, лише повідомивши електронним листом реєстраторів. Лише з початку року нападів на активістів нарахували понад півсотні, з них не знайдено жодного замовника.

      Також у випуску:

      Активісти разом із опозиційними депутатами прийшли на погоджувальну раду в парламент і вимагали створити Тимчасову слідчу комісію, яка б взялася за розслідування нападів на активістів. Вносити постанову на розгляд відмовлялися в апараті парламенту, бо не вистачало підписів від найбільшої фракції "Блок Петра Порошенка".

      Чому активісти самі беруться розслідувати напади на себе ж: коментар Сергія Стерненка з Одеси, на якого нападали кілька разів.

      Чому владі вигідно покривати безчинство місцевих корупціонерів: коментар Ігоря Тишкевича, експерта Українського інституту майбутнього.

      Теги: Новини України Кримінальні новини Катерина Гандзюк Жертви Новини політики Випуск новин Напад на Дмитра Вербича Вбивство Віталія Олешка "Сармата" Сергій Стерненко Ірина Ноздровська Замах на активіста Михайлика ГПУ Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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