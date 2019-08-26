Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Стрельба в Киеве

В выпуске новостей за 26 августа по состоянию на 9:00 – на фронте начало суток, по крайней мере по состоянию на 7:00, выдалось тихим. Вражеские обстрелы не зафиксированы. Однако за прошедшие сутки оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня. В центре Киева стреляли из гранатомета. Мишенью неизвестных стал фасад здания компании "Мостобуд", по улице Паньковской.

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