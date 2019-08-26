10:42
26 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: В России дефицит ОМОНовцев. Епархия по чрезвычайным ситуациям.
      Вєсті Кремля
      19:54, 24 августа
      Вести.UA. Жир: Луценко "развеял" мифы о Порошенко. Куда метит Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:11, 24 августа
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7

      Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Стрельба в Киеве

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 августа по состоянию на 9:00 – на фронте начало суток, по крайней мере по состоянию на 7:00, выдалось тихим. Вражеские обстрелы не зафиксированы. Однако за прошедшие сутки оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня. В центре Киева стреляли из гранатомета. Мишенью неизвестных стал фасад здания компании "Мостобуд", по улице Паньковской.

      Также в выпуске:

      Саммит "Большой семерки", начавшийся во французском городе Биарицце, увенчался ссорой. Дональд Трамп не смог договориться с другими членами объединения относительно дальнейшего участия в нем России.

      Существенно ли изменились цены на канцтовары и одежду для малышей в 2019 году – смотрим в сюжете.

      Львовские зоозащитники выкупили у злоумышленников барсука, которым те торговали в интернете.

      blog_ava
      Гороскоп на 26 августа для всех знаков зодиака
      сегодня
      1295
      Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе Стрельба
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      "Старі" обличчя в новому уряді – чому їх залишить Зеленський
      сегодня , 10:40 "Старі" обличчя в новому уряді – чому їх залишить Зеленський
      Наталя Ромашова 4
      Львов или Чернигов: как хорошо вы знаете Украину – тест
      сегодня , 10:09 Львов или Чернигов: как хорошо вы знаете Украину – тест
      765
      В России заговорили об угрозе с Востока: что это значит?
      сегодня , 08:40 В России заговорили об угрозе с Востока: что это значит?
      Злой Одессит 2437
      Самые смешные мемы недели: Украина, которая смогла, помощник Дубинского и "ничья комисячна"
      сегодня , 00:36 Самые смешные мемы недели: Украина, которая смогла, помощник Дубинского и "ничья комисячна"
      211
      Звільнення Донбасу штурмом, G8 не буде та скандал з короваєм: топ-5 блогів тижня
      25 августа , 22:01 Звільнення Донбасу штурмом, G8 не буде та скандал з короваєм: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 3672
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук