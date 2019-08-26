Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Стрілянина у Києві

У випуску новин за 26 серпня станом на 9:00 – на фронті початок доби, принаймні станом на 7:00, видався тихим. Ворожих обстрілів – не зафіксовано. Однак минулої доби окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню. У центрі Києва стріляли з гранатомета. Мішенню невідомих став фасад будівлі компанії "Мостобуд", що по вулиці Паньківській.

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