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      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Стрілянина у Києві

      Випуск новин 13 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 серпня станом на 9:00 – на фронті початок доби, принаймні станом на 7:00, видався тихим. Ворожих обстрілів – не зафіксовано. Однак минулої доби окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню. У центрі Києва стріляли з гранатомета. Мішенню невідомих став фасад будівлі компанії "Мостобуд", що по вулиці Паньківській.

      Також у випуску:

      Саміт "Великої сімки", що розпочався у французькому місті Біаріцці, увінчався сваркою. Дональд Трамп не зміг домовитися з іншими членами об'єднання щодо подальшої участі у ньому Росії.

      Чи суттєво змінилися ціни на канцтовари та одяг для малечі у 2019 році – дивтіься у сюжеті.

      Львівські зоозахисники викупили у зловмисників борсука, яким ті торгували в інтернеті.

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Стрілянина
      Джерело: 24 канал
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