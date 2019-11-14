Выпуск новостей за 9:00: Возвращение Мазура. Стрельба в России.
В выпуске новостей за 14 ноября по состоянию на 9:00 – ветеран АТО Игорь Мазур, которого задержали в Польше несколько дней назад, на свободе и вернулся в Украину. Известно, что его на родину сопровождал консул. В России в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства 19-летний студент расстрелял своих однокурсников из охотничьего оружия, а затем совершил самоубийство.
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