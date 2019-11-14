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      Выпуск новостей за 9:00: Возвращение Мазура. Стрельба в России.

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 ноября по состоянию на 9:00 – ветеран АТО Игорь Мазур, которого задержали в Польше несколько дней назад, на свободе и вернулся в Украину. Известно, что его на родину сопровождал консул. В России в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства 19-летний студент расстрелял своих однокурсников из охотничьего оружия, а затем совершил самоубийство.

      Также в выпуске:

      Правоохранительный комитет предлагает уволить директора ГБР Романа Трубу и его заместителей.

      В Харькове медики спасают жизни раненого на передовой командира 128-ой бригады Евгения Коростылева.

      На Донбассе стартовал второй этап разведения сил.

      blog_ava
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      Теги: Жертвы Постраждалі Выпуск новостей Самоубийство Стрельба Новости России Игорь Мазур
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