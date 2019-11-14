Випуск новин за 9:00: Повернення Мазура. Стрілянина в Росії.

У випуску новин за 14 листопада станом на 9:00 – ветеран АТО Ігор Мазур, якого затримали у Польщі декілька днів тому, на волі і повернувся до України. Відомо, що його на батьківщину супроводжував консул. У Росії в Амурському коледжу будівництва та комунального господарства 19-річний студент розстріляв своїх одногрупників з мисливської зброї, а потім вчинив самогубство.

Також у випуску: Правоохоронний комітет пропонує звільнити директора ДБР Романа Трубу і його заступників. У Харкові медики рятують життя пораненого на передовій командира 128-ої бригади Євгена Коростильова. На Донбасі стартував другий етап розведення сил.