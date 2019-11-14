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      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Випуск новин за 9:00: Повернення Мазура. Стрілянина в Росії.

      Випуск новин 13 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 листопада станом на 9:00 – ветеран АТО Ігор Мазур, якого затримали у Польщі декілька днів тому, на волі і повернувся до України. Відомо, що його на батьківщину супроводжував консул. У Росії в Амурському коледжу будівництва та комунального господарства 19-річний студент розстріляв своїх одногрупників з мисливської зброї, а потім вчинив самогубство.

      Також у випуску:

      Правоохоронний комітет пропонує звільнити директора ДБР Романа Трубу і його заступників.

      У Харкові медики рятують життя пораненого на передовій командира 128-ої бригади Євгена Коростильова.

      На Донбасі стартував другий етап розведення сил.

      blog_ava
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      Теги: Постраждалі Випуск новин Ігор Мазур Новини Росії Стрілянина Жертви Самогубство
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