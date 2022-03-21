Друзья из Нидерландов поделились с нами знаниями в оказании первой домедицинской помощи. Эксперты организации Advanced Forces Group, работающие при поддержке Министерства обороны и полиции Нидерландов, адаптировали для украинцев актуальные для нас направления проекта Save123life.

Читайте также Как мгновенно и бесплатно отправить средства в Украину

Уникальный курс по военной медицине

Авторы курсов – международная команда инструкторов и консультантов, прошедших многие военные конфликты последних десятилетий.

Украине предоставили бесплатный доступ к онлайн-курсу, позволяющему абсолютно любому человеку научиться действовать в рамках общего протокола MARCH. Эту последовательность схем и действий, позволяющих сохранить жизнь раненого, используют военнослужащие всех стран НАТО.

Проект Save123life обобщил годы своей работы в бесплатном курсе для украинцев

Подробнее об этом мне рассказал Ник Коппердраайер – основатель и старший инструктор save123life, бывший военнослужащий спецназа Минобороны Нидерландов, участник нескольких боевых кампаний.

Я видел, как люди получали травмы при обстрелах и бомбовых ударах, и никто не знал, как им помочь. Чтобы этого не случалось в Украине, мы предлагаем нашим друзьям видео-тренировку. Она описывает вспомогательные схемы и степени протокола, которые важно соблюдать при ранении. Курс адаптирован к боевым условиям. Я лично использовал полученные знания в реальной жизни. К примеру, в битве за Мосул в 2016-м, – рассказывает Ник Коппердраайер.

По его словам, украинскую версию курса его команда создала за несколько суток при поддержке наших волонтеров. "Тренировка разработана для использования в военных условиях. Курс – бесплатный для украинцев, страдающих от агрессии РФ. Для старта обучения достаточно зарегистрироваться на сайте и получить доступ к контенту", – рассказывает офицер.

В программе описываются все этапы протокола MARCH. В первой главе – 10 видеоинструкций, поясняющих, как остановить критическое кровотечение, оказать помощь в восстановлении дыхания или при переохлаждении.

Курс от лучших специалистов по тактической медицине уже онлайн

Во втором разделе – 16 сюжетов с объяснениями каждой степени протокола. Речь идет об израильском бандаже, алюминиевом спасательном одеяле, обработке ран и ранений, выводе вперед нижней челюсти, переводе в положение на живот/бок, в зависимости от травмы. Для Украины это актуально, поскольку мы получаем медицинское снаряжение от участников Альянса.

В третьей главе речь идет о составе полевой аптечки.

Общая длительность курса – три часа. После его изучения допускается переход к практическим действиям.

Основа обучения – катастрофические кровотечения, поддержание свободных дыхательных путей, закрытые грудные раны, угроза кровопотери и предотвращение гипотермии. Важно знать, как использовать жгут, обрабатывать раны. Необходимо учитывать такие, на первый взгляд, мелочи, как проверка индивидуальной аптечки и заблаговременное извлечение жгута из упаковки. Последнее сбережет драгоценное время после ранения, – подчеркнул инструктор.

Ник Коппердраайер призывает украинцев активно изучать предлагаемый курс. Считая, что это необходимость не только для военного, но и в мирного времени. Он ждет обратной реакции, готов отвечать на поставленные вопросы, рассчитывает, что проект станет популярным среди украинцев и поможет им победить Россию.

Золотое время

Системное внедрение протокола MARCH приблизит Украину к ключевому стандарту военной медицины, так называемому "золотому времени" после ранения.

Оказанная за это время помощь спасает жизни 90% пострадавших. Уже через два часа показатель снижается до 10%. Военно-медицинская служба Израиля перешла на упомянутый стандарт после Войны Судного дня в 1973-м, в ходе которой умирали 35% раненых.

Знания и навыки, которые могут спасти жизнь в условиях войны, собраны в авторском курсе Ника Коппердраайера

В следующей военной кампании "Несокрушимая скала", в том же году, их безвозвратные потери среди раненых сократились до 6%.

Стандарт "золотого времени" предполагает создание многоуровневой структуры. Важен каждый этап и нюанс: индивидуальные аптечки, перевязочные средства, медицинское снаряжение, способ эвакуации. Но ключевой фактор в сохранении жизни – знания, позволяющие оказать помощь в первые минуты.

При большинстве боевых ранений через 5 – 10 минут развивается смертельное осложнение — шок. При артериальном кровотечении человек истекает кровью через 10 – 15 минут. Этих секунд частенько не хватает для прибытия парамедика к месту действия и оказания там первой помощи.

Для Украины, исторически находящейся в окружении двух враждебных режимов, исключительно важно обучить таким знаниям максимальное количество своих граждан.

Жестокие обстрелы по гражданским – это симптом, что в России проблемы: