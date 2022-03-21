Друзі з Нідерландів поділилися з Україною знаннями з надання першої домедичної допомоги. Експерти організації Advanced Forces Group, які працюють за підтримки Міністерства оборони Нідерландів та поліції цієї країни, адаптували для українців актуальні напрямки власного освітнього проєкту Save123life.

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Унікальний курс з військової медицини

Автори курсів – міжнародна команда інструкторів і консультантів, із досвідом військових конфліктів останніх десятиліть.

Україні надали безкоштовний доступ до онлайн курсу, що дозволяє будь-кому навчитися діяти в рамках загального протоколу MARCH. Цю послідовність схем та дій, що зберігає життя пораненого, використовують військовослужбовці всіх країн НАТО.

Проєкт Save123life узагальнив роки своєї роботи у безкоштовному курсі для українців

Докладніше про це мені розповів Нік Коппердраайєр – засновник та старший інструктор Save123life, колишній військовослужбовець спецназу Міноборони Нідерландів, учасник кількох бойових кампаній.

Я бачив, як люди отримували травми під час обстрілів і бомбових ударів, і ніхто не знав, як їм допомогти. Аби цього не сталося в Україні, ми пропонуємо нашим друзям українцям комплексне відеотренування. Там описано допоміжні схеми і ступені протоколу, яких важливо дотримуватися при пораненні. Курс адаптовано до бойових умов. Я особисто використав отримані знання у реальному житті. Наприклад, у битві за Мосул 2016-го, – каже Нік Коппердраайєр.

За його словами, українську версію курсу його команда створила за кілька днів за підтримки наших волонтерів. "Тренування розроблено для використання у військових умовах. Курс – безкоштовний для українців, які страждають через агресію РФ. Для старту навчання достатньо зареєструватися на сайті та отримати доступ до контенту", – розповідає офіцер.

У програмі описано всі етапи протоколу MARCH. У першому розділі – 10 відеоінструкцій, що пояснюють, як зупинити критичну кровотечу, допомогти у відновленні дихання чи при переохолодженні. У другому розділі – 16 сюжетів із поясненнями кожного ступеню протоколу. Йдеться про ізраїльський бандаж, алюмінієву рятувальну ковдру, обробку ран і поранень, виведення вперед нижньої щелепи, переведення людини у положення на живіт/бік, залежно від травми.

Курс від найкращих фахівців з тактичної медицини вже онлайн

Для України це актуально, оскільки ми отримуємо чимало медичного спорядження від учасників Альянсу. У третьому розділі йдеться про склад польової аптечки.

Загальна тривалість курсу – три години. Після вивчення допускається перехід до практичних дій.

"Основа навчання – катастрофічні кровотечі, підтримка вільних дихальних шляхів, закриті грудні рани, загроза крововтрати та запобігання гіпотермії. Важливо знати, як використовувати джгут, обробляти рани. Необхідно враховувати такі, на перший погляд, дрібниці, як перевірка індивідуальної аптечки та завчасне вилучення джгута з упаковки. Останнє збереже дорогоцінний час після поранення", – наголосив інструктор.

Нік Коппердраайєр закликає українців активно вивчати запропонований курс. Оскільки вважає його актуальним не тільки для військового, а й мирного часу. Він чекає на нашу зворотну реакцію, готовий відповідати на запитання, розраховує, що проєкт стане популярним серед українців і допоможе перемогти агресора.

Золота година

Системне впровадження протоколу MARCH наблизить Україну до ключового стандарту військової медицини, так званої "золотої години" після поранення. Надана за цей час допомога рятує життя 90% потерпілих. Вже за дві години показник знижується до 10%.

Військово-медична служба Ізраїлю перейшла на згаданий стандарт після Війни Судного дня 1973-го, під час якої помирали 35% поранених. У наступній військовій кампанії – "Незламна скеля" – того самого року їхні безповоротні втрати серед поранених скоротилися до 6%.

Знання, які можуть врятувати життя в умовах війни

Стандарт "золотої години" передбачає створення багаторівневої структури. Важливим є кожен етап і нюанс: індивідуальні аптечки, перев'язувальні засоби, медичне спорядження, спосіб евакуації. Однак ключовий чинник збереження життя – знання, що дозволяють надати допомогу у перші хвилини.

При більшості бойових поранень за 5 – 10 хвилин розвивається смертельне ускладнення – шок. При артеріальній кровотечі людина спливає кров'ю за 3 – 5 хвилин. Цього часу часто не вистачає для прибуття парамедика до місця події та надання першої допомоги.

Для України, що історично перебуває в оточенні двох ворожих режимів, виключно важливо навчити таким знанням максимальну кількість своїх громадян.

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