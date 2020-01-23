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      За убийство двух котят мужчину осудили на 5 лет

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      Суд вынес приговор луганчанину за убийство двух котят / Фото из открытых источников

      На Луганщине суд вынес обвинительный приговор жителю Старобельского района за жестокое обращение с животными. Как установило следствие, в октябре 2019 года 47-летний мужчина убил двух котят.

      О судебном приговоре для живодера сообщает прокуратура Луганской области.

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      Следствие установило, что мужчина выстрелил из собственного гладкоствольного ружья в двух котят, в результате чего животные погибли.

      Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, квалифицированного как жестокое обращение с животными, что привело к их гибели. Ему назначили наказание в виде заключения сроком на 5 лет.

      Впрочем, учтя чистосердечное признание и его раскаяние, суд решил освободить мужчину от отбывания наказания с испытательным сроком в 1 год.

      Что предусматривает закон за жестокое обращение с животными?Закон о жестоком обращении с животными, в частности, запрещает их увечье, убийство, натравливание животных друг на друга или публичные призывы к жестокому обращению. Наказывается преступление лишением свободы до трех лет.

      Если те же действия совершены в присутствии несовершеннолетнего, наказание предусматривает лишение свободы до 5 лет. Если они совершены по отношению к нескольким животным, группой лиц или с особой жестокостью, то наказанием является тюремное заключение на срок от 5 до 8 лет.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости Луганска Убийство Мир животных
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