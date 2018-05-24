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Забавные догонялки авто и полиции на Киевщине: водитель была под амфетамином

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Водитель авто, которая убегала от полиции в Ржищеве, была под действием наркотиков
Водитель авто, которая убегала от полиции в Ржищеве, была под действием наркотиков / Скриншот из видео

Водитель автомобиля, которая, забавно кружа, убегала от полиции в Ржищеве на Киевщине, была под действием наркотиков, а именно амфетамина. Кроме того, вероятно наркотики были обнаружены правоохранителями во время осмотра автомобиля 29-летней женщины.

Об этом в эфире 112 Украина заявил спикер полиции Киевской области Николай Жукович.

Напомним, в Ржищеве полицейские были вынуждены применить оружие, чтобы остановить автомобиль Lada, которым управляла молодая женщина. Все потому, что авто вызвало у них подозрения. Однако водитель не захотела останавливаться и забавно кружила на авто, пытаясь скрыться от правоохранителей. Наконец, женщина въехала в служебный автомобиль полиции.

Когда ее доставили в медицинское учреждение, то врачи дали нам первоначальное заключение, что она находится под действием наркотиков, а именно амфетамина. Они взяли дополнительно образцы крови, и уже потом нам будет дана окончательная экспертиза,
– рассказал представитель полиции, добавив, что факт наркотического опьянения водителя от амфетамина подтвердил медицинский анализ мочи женщины.

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Кроме того, во время осмотра автомобиля женщины, правоохранители обнаружили и изъяли вещество, похожее на наркотики растительного происхождения. Это вещество направили на экспертизу.

По крайней мере сейчас, уже есть квалификация. Первая – это статья 342 Уголовного кодекса (сопротивление работнику правоохранительного органа),
– отметил Жукович и добавил, что произошедшее будут расследовать.

За такое правонарушение женщине грозит арест сроком на 6 месяцев или ограничение свободы до 3 лет.

Спикер полиции также сообщил, что прокуратура даст окончательное заключение о правомерности применения табельного огнестрельного оружия правоохранителями.

"Возможно, будет открыто несколько производств, как за наркотическое вещество, так и за хулиганские действия", – добавил Жукович.

Он также рассказал, что на женщину в полицию пожаловались жители Ржищева. Они рассказали, что женщина бегала на одной из улиц с металлическим предметом и пыталась нанести телесные повреждения прохожим. Когда полиция прибыла на место происшествия, женщина уже была в автомобиле.

Теги: Новости Украины Наркотики Полиция Новости Киева Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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