На Закарпатье устроят рейд на водителей, которые ставят под угрозу жизнь больных. Медики скорой часто не могут вовремя приехать на вызов лишь потому, что водители во время движения по городу не пропускают спецтранспорт.

Поэтому в течение недели патрульные будут сопровождать автомобили скорой. Как сообщают в МВД, авто полиции будет ехать сзади спецтранспорта медиков.

Тем временем Мужчина в Одесской области самовольно нанес дорожную разметку, чтобы организовать гонки

Водители не пропускают скорые

В МВД отмечают, что водители не реагируют на спецсигналы и проблесковые маячки. К тому же блокируют проезды или паркуют свои транспортные средства в неположенных местах.

Согласно действующих правил дорожного движения, при приближении автомобиля с аварийным красным или синим маячком (то есть скорая, полиция и пожарные), с включенной сиреной или без нее:

водители обязаны уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд;

пешеходы должны воздержаться от перехода проезжей части или немедленно оставить ее.

Штрафы для тех, кто не пропускает скорую