На Закарпатті влаштують рейд на водіїв, які ставлять під загрозу життя хворих. Медики швидкої часто не можуть вчасно приїхати на виклик лише тому, що водії під час руху містом не пропускають спецтранспорт.

Відтак протягом тижня патрульні супроводжуватимуть автомобілі швидкої. Як повідомляють у МВС, авто поліції їхатиме ззаду спецтранспорту медиків.

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Водії не пропускають швидкі

У МВС зазначають, що водії не реагують на спецсигнали і проблискові маячки. До того ж блокують проїзди чи паркують свої транспортні засоби у недозволених місцях.

Відповідно до чинних правил дорожнього руху, при наближенні автомобіля з аварійним червоним або синім маячком (тобто швидка, поліція та пожежники), із ввімкненою сиреною або без неї:

водії зобов'язані дати дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд;

пішоходи повинні утриматися від переходу проїзної частини або негайно залишити її.

Штрафи для тих, хто не пропускає швидку