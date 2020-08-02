Для многих слово "холестерин" это что-то вредное и опасное.

Чи завжди холестерин це погано?

Холестерин життєво необхідний для нормальної діяльності організму. Це компонент клітинних мембран, що потрібний для створення гормонів, жовчних кислот, вітаміну Д. Без нього не засвоюється кальцій в організмі. Тому без холестерину наш організм не може обійтися.

Читайте також: Для задоволення і користі: чому варто їсти шоколад?

Але водночасно він фактор ризику розвитку атеросклерозу і пов'язаних з ним серцево-судинних захворювань. Це виникає при надлишку холестерину та особливо при порушені нормального співвідношення його фракцій.

Людині цілком достатньо вживати з їжею 300-400 мг холестерину в день. Це в першу чергу молочні продукти, м'ясо, яйця.

Сало, як будь-який продукт тваринного походження, містить холестерин. Але його кількість поступається вмісту останнього у вершковому маслі (160 – 215 мг) і навіть креветкам (160 – 210 мг). В салі холестерину в середньому (за довідковими даними) від 70 до 100 мг на 100 г. Краще їсти його не більше 10 – 50 грамів в день.

Зважайте на те, що ви їсте протягом дня. І якщо ви сьогодні збираєтеся з'їсти шматочок сала, у вашому раціоні не повинно бути інших жирних, багатих на холестерин продуктів. Всім здорового та смачного харчування!