Владимир Зеленский заявил, что обязанности первой леди страны должны быть закреплены законодательно. Его беспокоит то, что люди часто относятся к первой леди несправедливо и ведут себя неэтично.

Незабаром відповідний законопроєкт розроблять, зазначив глава держави під час відрядження у Хмельницькому, пише "Українська правда".

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Листи підтримки медкам

Зеленський розповів, що його дружина писала листи підтримки медикам, які заразилися коронавірусом. Один з лікарів подумав, що перша леді просто піариться. Він обурився, чому досі не отримав надбавку до зарплати.

Антипіар їй зробила людина, яка відповіла: Що це за листи? Де мої 300 відсотків (надбавки – 24 канал)? На жаль, цей лікар не міг отримати їх, бо він не рятував людей від коронавірусу,

– пояснив президент.

Зеленський наголосив, що надбавку отримують лише ті медики, які ризикували своїм життям, борючись з COVID-19.

Глава держави додав, що лікар повівся етично. Крім того, Олена Зеленська не впливає на зарплати та надбавки медпрацівників.

Нестача законодавства

"Після цього випадку я зрозумів, що проблема в тому, що немає законодавства, яке регулює інститут першої леді", – пояснив Зеленський.

На його думку, у дружини президента мають бути обов'язки. Тоді люди, обираючи главу держави, розумітимуть, що має робити перша леді.

До слова, на початку 2020 року Олена Зеленська завела сторінку у фейсбуці. Там їй теж влаштували масове цькування.