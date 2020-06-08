Володимир Зеленський заявив, що обов'язки першої леді країни повинні бути закріплені законодавчо. Його непокоїть те, що люди часто ставляться до першої леді несправедливо та поводяться неетично.

Незабаром відповідний законопроєкт розроблять, зазначив глава держави під час відрядження у Хмельницькому, пише "Українська правда".

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Листи підтримки медкам

Зеленський розповів, що його дружина писала листи підтримки медикам, які заразилися коронавірусом. Один з лікарів подумав, що перша леді просто піариться. Він обурився, чому досі не отримав надбавку до зарплати.

Антипіар їй зробила людина, яка відповіла: Що це за листи? Де мої 300 відсотків (надбавки – 24 канал)? На жаль, цей лікар не міг отримати їх, бо він не рятував людей від коронавірусу,

– пояснив президент.

Зеленський наголосив, що надбавку отримують лише ті медики, які ризикували своїм життям, борючись з COVID-19.

Глава держави додав, що лікар повівся неетично. Крім того, Олена Зеленська не впливає на зарплати та надбавки медпрацівників.

Нестача законодавства

"Після цього випадку я зрозумів, що проблема в тому, що немає законодавства, яке регулює інститут першої леді", – пояснив Зеленський.

На його думку, у дружини президента мають бути обов'язки. Тоді люди, обираючи главу держави, розумітимуть, що має робити перша леді.

До слова, на початку 2020 року Олена Зеленська завела сторінку у фейсбуці. Там їй теж влаштували масове цькування.