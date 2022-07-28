Паспорт гражданина Украины символизирует силу, – Зеленский

Во время выступления Владимир Зеленский подчеркнул, что это специальная церемония для юных украинских граждан, впервые получающих паспорт граждан Украины, сообщает 24 канал.

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Зеленский в присутствии президента Литвы вручил паспорта детям из разных областей Украины. Речь идет о детях, которые были вынуждены покинуть свои дома. Также паспорта получили дети, родители которых отдали за Украину свою жизнь, или которые сейчас защищают наше государство.

Этот паспорт гражданина Украины, который вы получаете сегодня, символизирует силу. Его знают и уважают во всех странах мира и даже там, где нет свободы сказать об этом открыто. Я уверен, что вы сможете ощутить это уважение. И, пожалуйста, делайте все для того, чтобы сила Украины и уважение к Украине только возрастали,

– сказал Зеленский.

Зеленский и Науседа вручили паспорта детям / Фото Валентины Полищук (24 канал)

Науседа приехал в Киев и наградил Зеленского

Литовский президент Гитанас Науседа 28 июля в очередной раз приехал в Украину после начала полномасштабной войны. В апреле литовский лидер посетил Киев вместе с президентами Польши, Латвии и Эстонии.

Науседа на украинском языке выступил в Верховной Раде и наградил Владимира Зеленского. Лидеры Литвы вручил президенту Украины Орден Витовта Великого.

Науседа отметил, что для литовцев и украинцев это общая борьба. Также президент Литвы уверен, что сегодня все обязаны избрать сторону правды.

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