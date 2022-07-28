Паспорт громадянина України символізує силу, – Зеленський

Під час виступу Володимир Зеленський наголосив, що це спеціальна церемонія для юних українських громадян, які вперше отримують паспорт громадян України, повідомляє 24 канал.

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Зеленський у присутності президента Литви вручив паспорти дітям з різних областей України. Йдеться про дітей, які були вимушені полишити свої домівки. Також паспорти отримали діти, батьки, яких віддали за Україну своє життя, або, які зараз боронять нашу державу.

Цей паспорт громадянина України, який ви сьогодні отримуєте, символізує силу. Його знають та поважають у всіх країнах світу і навіть там, де не мають свободи сказати про це відкрито. Я впевнений, що ви зможете відчути цю повагу. І, будь ласка, робіть усе для того, щоб сила України і повага до України тільки зростала,

– сказав Зеленський.

Зеленський і Науседа вручили паспорти дітям / Фото Валентини Поліщук (24 канал)

Науседа приїхав до Києва та нагородив Зеленського

Литовський президент Ґітанас Науседа 28 липня вкотре приїхав до України після початку повномасштабної війни. У квітні литовський лідер завітав до Києва разом з президентами Польщі, Латвії та Естонії.

Науседа українською мовою виступив у Верховній Раді та нагородив Володимира Зеленського. Лідери Литви вручив президенту України Орден Вітовта Великого.

Науседа зазначив, що для литовців та українців це – спільна боротьба. Також президент Литви переконаний, що сьогодні всі зобов'язані обрати сторону правди.

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