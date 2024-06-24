В начале заседания, суд удовлетворил ходатайство стороны защиты. Судебное заседание проводили в закрытом режиме. Журналистов попросили покинуть зал суда.

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Какую меру пресечения избрали подозреваемой

Как выяснилось, женщине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Таким образом, он продлится до 28 августа 2024 года.

Что известно об убийстве 10-летней Дарьи