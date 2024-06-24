В начале заседания, суд удовлетворил ходатайство стороны защиты. Судебное заседание проводили в закрытом режиме. Журналистов попросили покинуть зал суда.
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Какую меру пресечения избрали подозреваемой
Как выяснилось, женщине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Таким образом, он продлится до 28 августа 2024 года.
Что известно об убийстве 10-летней Дарьи
- 23 июня в Кривом Роге нашли убитую 10-летнюю Дарью Шевченко, которую разыскивали 2 суток. Как пишут в СМИ, тело ребенка обнаружили закопанным в одном из районов города. Ранее в сети сообщалось, что девочка вышла из дома 20 июня около 14:00 и не вернулась.
- В местных СМИ говорили, что под подозрением в убийстве девочки могла быть и ее мать. Ведь, как утверждали журналисты, в истории поиска браузера женщины обнаружили поисковые запросы на темы: "как убрать трупную вонь", "какой цемент выбрать", "история Амины Менго", "ядовитые грибы и лекарства".
- Позже стало известно, что у девочки были сложные отношения с мамой. Журналисты "Свои", ссылаясь на собственные источники, пишут, что в апреле Дарья пыталась покончить с собой. После этого ребенок попал в психбольницу, где проходил лечение.
- Позже в Национальной полиции Украины рассказали, что несколько дней мать Дарины пыталась запутать следствие, чтобы скрыть содеянное. По данным правоохранителей, женщина жестоко расправилась над собственной дочерью, положила тело в чемодан, вывезла на дачу, перенесла в погреб и залила бетоном.