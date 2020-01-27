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      Жестокое убийство журналиста Сергиенко в 2014 году: следствие поставило точку

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      Правоохранители завершили расследование убийства Василия Сергиенко / Фото из открытых источников

      Правоохранители завершили расследовать дело в отношении жестокого убийства журналиста Василия Сергиенко. Трагедия произошла еще в 2014 году – сначала неизвестные похитили мужчину, а потом его нашли замученным до смерти в лесу. Василий Сергиенко был журналистом и участником черкасской областной ячейки самообороны Евромайдана.

      Как сообщает Офис генпрокурора, 24 января они направили в суд обвинительный акт в отношении лица. Его имя правоохранители не называют. Касается обвинения события, которое произошло 4 апреля 2014 года в Корсунь-Шевченковском Черкасской области. Тогда на территорию помещения Сергиенко собственно и проникло вышеупомянутое лицо. В итоге журналиста похитили и в этот же день жестоко убили.

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      По этому делу следователи открыли уголовное производство. Касается она таких статьей Уголовного кодекса:

      • Умышленное убийство заложника или похищенного человека, совершенное с особой жестокостью и из корыстных побуждений (наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества)
         
      • Совершение преступления по предварительному сговору со стороны преступной организации из нескольких человек (три и более). Злоумышленники организовались с целью непосредственного совершить тяжелые (особо тяжкие) преступления, с целью руководства или координации преступной деятельности других лиц или с целью обеспечения деятельности как самой преступной организации, так и других преступных групп.
         
      • Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное должностным лицом или с применением насилия или с угрозой его применения (наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет).

      Также следствие выяснило, что вышеупомянутый злоумышленник и еще один человек участвовали в преступной организации. Действовала она с ноября 2013 года по июль 2015 года на территории Киевской и Черкасской области. Говорится о статье Уголовного кодекса "Создание преступной организации". Ее санкция предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет. Добавим, что об этом также говорится в обвинительном акте.

      Досудебное расследование в уголовном производстве завершал Центральный аппарат Государственного бюро расследований.

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      Что известно об организаторах и вероятных убийцах Василия Сергиенко

      Убитый Василий Сергиенко был заместителем председателя Народного совета Корсунщины. Его похитили из собственного дома, а на следующий день тело майдановца нашли в Виграивскому лесу в 15 километрах от города. После того, как из ямы достали погибшего наверх, увидели следы страшных пыток: у Василия была полностью разбита голова, перебиты колени, также он получил несколько ножевых ран в область почки, ножевое ранение в область сердца спереди и несколько ножевых в сердце со спины. В то же время его шея была перерезана спереди, также перерезан затылок.

      Организатором преступления следствие считает Вадима Мельника. Он является бывшим начальником охраны народного депутата и бывшего "регионала" Геннадия Бобова. Замученное тело Сергиенко нашли возле базы, связанной с этим депутатом. В 2018 году суд отпустил Мельника под залог, а в 2019-м – отпустили его под домашний арест.

      Также участие в преступлении мог брать Владимир Воронков. Его обвиняют непосредственно в убийстве журналиста. Кроме того, по данным следствия, Роман Недибалюк и Виктор Горбенко, входили в группу похитителей. Другой вероятный похититель Валентин Завражин в январе 2018 года вышел на свободу под залог в 700 тысяч гривен по решению суда.

      В начале 2018 года в США задержали предполагаемого руководителя группы похитителей Андрея Иносова. Он находился в розыске, но его до сих пор не экстрадировали в Украину. Еще один фигурант дела Федоров – соисполнитель убийства – может быть мертвым, но подтверждения этому нет, поэтому его разыскивают.

      Во всеукраинском объединении "Свобода", в которое входил Сергиенко, его исчезновение связывали с журналистской деятельностью.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Революция достоинства Новости Черкасс Криминальные новости СМИ Журналисты Убийство Новости Украины
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