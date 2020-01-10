12:43
10 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Первый секс цитатой Лукашенко. Катафалки нового поколения
      Вєсті Кремля
      09:00, сегодня
      Вести.UA. Жир: Зеленский – участник тайного заговора. Масштабный "махач" депутатов
      Вєсті.UA
      12:30, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Блоги Петр Охотин
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      БЛОГ Петр Охотин
      Политтехнолог, соавтор книги "Выиграть выборы: пошаговая инструкция".

      "Зрада" у мовчанні Зеленського

      833
      Володимир Зеленський діє правильно / Сайт президента

      Заява президента Зеленського точно приведе до кризи у стосунках з рядом проросійських країн.

      Ми бачимо зараз великий тиск на Володимир Зеленський. Фактично, його заганяють за червоні прапорці. Мовчить, мовляв, значить "зрада". Якби швидко відреагував – порівняли би з оперативністю в розминці КВН. Ті самі люди порівнювали б.

      Важливо! Версія про влучання ракети в літак МАУ поки не підтверджена, – Зеленський

      Скажу кілька думок на тему:

      1. Секретар Рада національної безпеки і оборони України Данілов ще раніше дав інформацію по тому, що версія з ракетою розглядається.

      2. США та Канада по лінії НАТО швидше обмінюються оперативними даними. Не факт, що Україна вже отримала дані, які дають усі підстави робити заяву.

      3. Ще один нюанс – у США та Канади немає такого широкого кордону з Росією, яка є втягнутою у процес і реагуватиме. Позаяк Україна не є членом НАТО, у можливій кризі у західних партнерів просто немає обов'язків нам допомагати більше, ніж вони захочуть. Прикладом може служити Будапештський меморандум. Хто трішки більше цікавиться історією, може згадати історію про Бушерську АЕС у Ірані. Харківський Турбоатом міг заробити 260 мільйонів доларів на виконанні робіт для неї. Тоді Україна зробила жест широкої волі та відмовилася від контракту. Мадлен Олбрайт похвалила Київ. Проте далі почався "касетний скандал" і все забулося.

      Що робити?

      На мою думку, Україна має чітко артикулювати роль Ірану та Росії. Однак перед тим потрібно заручитися готовністю західних партнерів допомогти Україні. Формати допомоги можуть бути різні. Наприклад:

      1. Залучення українського контингенту для моніторингу ситуації навколо Іраку та Ірану. Це дасть нам козирі по розгляді заявки про вступ у НАТО.

      2. Будівництво на території України об'єктів оборонної промисловості за стандартами НАТО. Якраз відповідатиме духу доби.

      3. Будівництво заводу для виробництва палива для АЕС, який замінить російські твели (які купують у Росії і європейські країни).

      Заява президента точно приведе до кризи у стосунках з рядом проросійських країн. Цікавою буде реакція Німеччини та Франції. Їх інтереси часто відрізняються від інтересів Вашингтона.

      За трагедію заплачено життями наших людей. І робити непродумані заяви з далекими політичними наслідками не можна.

      Зверніть увагу! Український літак МАУ біля Тегерану збила іранська ракета, – Трюдо

      Лунный календарь на январь 2020
      сегодня
      3133
      Автор: Петр Охотин
      Теги: Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Публикации
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 "Зрада" у мовчанні Зеленського
      Петро Охотін 833
      сегодня , 08:40 Крим ціною в шампанське, або Як Кремлю не вдалося підкупити Естонію
      Віталій Портников 1742
      4 января , 10:00 Какие вазоны могут вызвать аллергию – опасность домашних растений
      162
      сегодня , 08:35 Снятие неприкосновенности – обман, а Баканов – враг реформы СБУ: большое интервью с Шабуниным
      Олена Трибушна 840
      сегодня , 06:50 Катастрофа самолета МАУ: трогательные истории пассажиров Boeing-737 с фото
      Ярослав Голобородько 3287
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук