Об этом после оккупации Казачьей Лопани узнали россияне. Они 5 апреля пришли с автоматами и потребовали сдать экс-военного, а в ответ на отказ забрали старшего сына. Об этом Юлия рассказала 24 каналу.

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"Зашли с автоматами в руках, сразу спросили, где ты прячешь мужа"

Россияне пообещали отпустить парня только тогда, когда в комендатуру придет бывший военнослужащий. Более того, пригрозили вернуться, если его не найдут. Чтобы информация не распространялась между людьми – забрали телефоны.

Как сообщила женщина, она даже не знала в тот момент, где находится любимый. Однако через 3 дня сосед семьи, сам вернувшийся из подвала, рассказал, что 46-летний Андрей уже был в пыточной россиян. По его словам, мужчину избили настолько сильно, что его едва можно было узнать.

Он был полностью избит, лица на нем не было видно. Ему даже не закрывали глаза, потому что там нечего было закрывать. У него было 200 на 220 давление, уже даже высунутый язык. Думали, что он умирает. Сын тоже все это видел,

– рассказала женщина.

Впоследствии в других пыточных экс-военного видели односельчане. Юлия пыталась отыскать мужа, однако ее к Андрею не пускали и не соглашались выпустить из "подвалов". И если сына Юлии отпустили через 11 дней, то касательно мужа только "кормили" обещаниями, что скоро отпустят.

В мае через знакомых экс-военнослужащий смог передать "Большой привет" близким, чем дал знать, что жив. Однако с мая об Андрее известия больше не поступали.

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На Харьковщине было много пыточных

По состоянию на 24 сентября правоохранителям известно как минимум о 18 пыточных в области. Так, кроме Казачьей Лопани, россияне издевались над украинцами в Балаклее, Купянске, Изюме, Волчанске и т.д.

Места, где содержались пленные, россияне заполняли максимальным количеством гражданского населения.

Они занимали помещение зданий полиции, где находились изоляторы временного содержания, которые во время войны не использовались, однако россияне нашли для них применение,

– отметили в полиции.

Как рассказал начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов, россияне применяли зверства по отношению к нашим людям, часто использовали ток для пыток, привязывая провода к пальцам рук. Тех же, кто умирал в результате пыток, выдавали родственникам в закрытом гробу и запрещали проститься и провести соответствующие процедуры захоронения.

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