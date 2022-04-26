Тому на тимчасово окупованій частині міста росіяни викрадають дітей, щоб використовувати їхніх матерів у своїх цілях.

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Як окупанти посилають жінок шпигувати

Жінок, чиїх дітей викрадають, змушують розвідувати місцеперебування українських військових, погрожуючи розстрілом їхнім дітям.

Матері мають прийти на позиції наших військових, вдаючи, що їм потрібна гуманітарна допомога або продукти. За цей час вони повинні роздивитися, як облаштовані позиції українських захисників, та передати інформацію окупантам.

Якщо жінки цього не зроблять, то вони погрожують розстріляти дітей,

– розповів Гайдай.

Ситуація на Луганщині залишається складною

Раніше Гайдай розповів, що ситуація на Луганщині залишається важкою. Ворог розуміє, що не може прорвати оборону, тому продовжує обстрілювати міста з важких калібрів та авіації, намагаючись просто стерти все з лиця землі й створити пустелю, по якій можна буде пройти.

Але така тактика завдає втрат не лише інфраструктурі регіону, а й самим росіянам. Через те, що вони не можуть прорвати наземну оборону, ворог просувається дуже повільно. Гайдай зауважив, що цей час грає на користь українським захисникам, оскільки міжнародні партнери продовжують постачати важку зброю. Коли її буде достатньо, ЗСУ піде у контрнаступ.

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