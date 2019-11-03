Саркастичні новини від Щура: Труси допомогли знешкодити терориста. Інтимне у Раді

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – американці знешкодити головного терориста планети завдяки його ж трусам! Секс-скандальне! Нардеп від "Слуги народу" Яременко просто на робочому місці домовлявся про зустріч з дівчиною легкої поведінки. Але тут немає нічого поганого. Ба більше, Україна навпаки має дякувати Яременку.

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