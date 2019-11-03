Саркастичні новини від Щура: Труси допомогли знешкодити терориста. Інтимне у Раді
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – американці знешкодити головного терориста планети завдяки його ж трусам! Секс-скандальне! Нардеп від "Слуги народу" Яременко просто на робочому місці домовлявся про зустріч з дівчиною легкої поведінки. Але тут немає нічого поганого. Ба більше, Україна навпаки має дякувати Яременку.
Також у випуску:
Гурт YUKO обсирає свій новий кліп прямо у нашому ефірі!
Що не так з користувачами Тіндеру в Україні?
В Україну приватним літаком з минулого повернувся Хорошковський.
У Харкові поклали асфальт довкола припаркованої автівки.
Навіщо відкривати ринок землі?
Про що мовчать українські ЗМІ?
Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 3 листопада 2019 року: