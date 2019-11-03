Саркастические новости от Щура:Трусы помогли обезвредить террориста. Интимное в Раде

В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – американцы обезвредили главного террориста планеты благодаря его же трусам! Секс-скандальное! Нардеп от "Слуги народа" Яременко прямо на рабочем месте договаривался о встрече с девушкой легкого поведения. Но здесь нет ничего плохого. Более того, Украина наоборот должна благодарить Яременко.

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