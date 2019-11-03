23:54
3 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Почему "Джокер" не понравился министру РФ. Киркоров должен отдать долги
      Вєсті Кремля
      19:48, 2 ноября
      Вести.UA. Жир: Какие планы у Трампа на Зеленского. Что фермер Тимофийчук делает в Раде
      Вєсті.UA
      18:15, 2 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Саркастические новости от Щура:Трусы помогли обезвредить террориста. Интимное в Раде

      45 Читати новину українською
      Саркастические новости от Щура
      Саркастические новости от Щура / 24 канал

      В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – американцы обезвредили главного террориста планеты благодаря его же трусам! Секс-скандальное! Нардеп от "Слуги народа" Яременко прямо на рабочем месте договаривался о встрече с девушкой легкого поведения. Но здесь нет ничего плохого. Более того, Украина наоборот должна благодарить Яременко.

      Также в выпуске:

      Группа YUKO обсирает свой новый клип прямо в нашем эфире!

      Что не так с пользователями Тиндера в Украине?

      В Украину частным самолетом из прошлого вернулся Хорошковский.

      В Харькове положили асфальт вокруг припаркованной машины.

      Зачем открывать рынок земли?

      О чем молчат украинские СМИ?

      Видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 3 ноября 2019:

       

      blog_ava
      "Предлагали дом и гражданство": в Нидерландах отреагировали на громкие заявления Цемаха
      сегодня
      1260
      Автор: Майкл Щур
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Секс-скандал #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 3 ноября: годовщина смерти Гандзюк и новый скандал с Кивой
      сегодня , 22:10 Главные новости 3 ноября: годовщина смерти Гандзюк и новый скандал с Кивой
      Ірина Вихрущ 152
      Куди спускають наші податки, чим схожі Зеленський і Порошенко та майбутнє Чернівців: блоги тижня
      сегодня , 22:00 Куди спускають наші податки, чим схожі Зеленський і Порошенко та майбутнє Чернівців: блоги тижня
      Блоги тижня 470
      Як Росія перекидала військових та техніку в Крим: прямі докази (фото, відео)
      сегодня , 21:20 Як Росія перекидала військових та техніку в Крим: прямі докази (фото, відео)
      Михайло Макарук 348
      Керівництво "Слуги народу" вирішило забути про корупційний скандал
      сегодня , 20:30 Керівництво "Слуги народу" вирішило забути про корупційний скандал
      Анна Калюжна 218
      Самые смешные мемы недели: Яременко в комнате извращений и Хэллоуин в Украине
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: Яременко в комнате извращений и Хэллоуин в Украине
      Ірина Вихрущ 255
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук