Саркастические новости от Щура:Трусы помогли обезвредить террориста. Интимное в Раде
В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – американцы обезвредили главного террориста планеты благодаря его же трусам! Секс-скандальное! Нардеп от "Слуги народа" Яременко прямо на рабочем месте договаривался о встрече с девушкой легкого поведения. Но здесь нет ничего плохого. Более того, Украина наоборот должна благодарить Яременко.
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Видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 3 ноября 2019:
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