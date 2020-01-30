17:03
30 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ ПАРЄ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кравчук переписав історію зі Скабєєвою. Православні аборти в Росії
      Вєсті Кремля
      22:33, 29 січня
      Вєсті.UA: Зеленський став націоналістом. Подвиги Тетяни Чорновол
      Вєсті.UA
      21:11, 29 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      КОРОНАВІРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ ПАРЄ

      СБУ попередила подвійне замовне вбивство в Грузії: подробиці

      1158 Читать новость на русском
      Україна та Грузія провели спільну операцію: спецслужбам країн вдалося попередити замовне вбивство

      Служба безпеки України провела спільну спецоперацію з грузинською Службою державної безпеки. У результаті силовикам вдалося попередити подвійне замовне вбивство на території Грузії.

      Як повідhttps://ssu.gov.ua/ua/омляє пресцентр СБУ, оперативники та слідчі з’ясували, що організували це вбивство троє представників кримінальних кіл з України та Грузії. Вони діяли за вказівкою ватажків одного з грузинських злочинних угруповань. Останні, зі свого боку, планували "усунути" двох своїх грузинських конкурентів.

      Зверніть увагу! Росія організувала підрив авто українського розвідника в Києві в квітні 2019-го

      Через українського спільника вони підшукали "кілера". А той погодився виконати завдання за 20 тисяч доларів. Опісля імовірному вбивці передали інформацію, зокрема фото та відеоматеріали, а також особисті дані потенційних жертв.

      Крім того, йому додатково оплатили переліт до Тбілісі та організували зустріч із грузинськими фігурантами справи. Вже у Грузії під час зустрічі один із організаторів злочину передав "кілеру" 4 тисячі доларів авансу, автомат і вибухівку. Усе це контролювали правоохоронці.

      Скоїти вбивство громадян Грузії мав українець

      Виконавця вбивства правоохоронці затримали у Харкові. Це громадянин України та представник українських кримінальних кіл, що мають стосунок до організації злочину.

      Йому повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство. Згодом Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на шістдесят днів без права внесення застави.

      Водночас у Грузії місцеві правоохоронці затримали замовників вбивства. Це місцеві жителі. Також відбулася низка обшуків за місцем їхнього проживання.

      Цікаво! У Києві накрили велику "ботоферму" росіян: які провокації вона влаштовувала

      Викриття злочину здійснювалось під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України спільно зі слідчими Головного слідчого управління СБУ.

      СБУ попередила замовне вбивство в Грузії: як затримували зловмиників – відео 

       

      Хто має найбільші шанси стати наступним мером Києва
      сьогодні
      20585
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Розслідування СБУ Вбивство Кримінальні новини Новини Грузії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:45 Юрій Гримчак на свободі: коротка біографія
      Альона Захарова 16758
      сьогодні , 16:44 Помста КДБіста: Путін хоче побачити колапс Заходу – і він діятиме поступово
      Віталій Дейнега 157
      27 січня , 15:01 Як вибрати та замовити портали для електрокамінів
      1684
      27 січня , 19:04 Вони навчать заробляти мільйони: найкращі книги про покер
      404
      сьогодні , 15:30 Зеленський має очолити процес: коли Україна подолає корупцію
      Антон Голобородько 315
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук