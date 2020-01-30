СБУ попередила подвійне замовне вбивство в Грузії: подробиці

Служба безпеки України провела спільну спецоперацію з грузинською Службою державної безпеки. У результаті силовикам вдалося попередити подвійне замовне вбивство на території Грузії.

Як повідhttps://ssu.gov.ua/ua/омляє пресцентр СБУ, оперативники та слідчі з’ясували, що організували це вбивство троє представників кримінальних кіл з України та Грузії. Вони діяли за вказівкою ватажків одного з грузинських злочинних угруповань. Останні, зі свого боку, планували "усунути" двох своїх грузинських конкурентів.

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Через українського спільника вони підшукали "кілера". А той погодився виконати завдання за 20 тисяч доларів. Опісля імовірному вбивці передали інформацію, зокрема фото та відеоматеріали, а також особисті дані потенційних жертв.

Крім того, йому додатково оплатили переліт до Тбілісі та організували зустріч із грузинськими фігурантами справи. Вже у Грузії під час зустрічі один із організаторів злочину передав "кілеру" 4 тисячі доларів авансу, автомат і вибухівку. Усе це контролювали правоохоронці.

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Виконавця вбивства правоохоронці затримали у Харкові. Це громадянин України та представник українських кримінальних кіл, що мають стосунок до організації злочину.

Йому повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство. Згодом Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на шістдесят днів без права внесення застави.

Водночас у Грузії місцеві правоохоронці затримали замовників вбивства. Це місцеві жителі. Також відбулася низка обшуків за місцем їхнього проживання.

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Викриття злочину здійснювалось під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України спільно зі слідчими Головного слідчого управління СБУ.

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