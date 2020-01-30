СБУ предупредила двойное заказное убийство в Грузии: подробности

Служба безопасности Украины провела совместную спецоперацию с грузинской Службой государственной безопасности. В результате силовикам удалось предупредить двойное заказное убийство на территории Грузии.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники и следователи выяснили, что организовали это убийство трое представителей криминальных кругов из Украины и Грузии. Они действовали по указанию главарей одной из грузинских преступных группировок. Последние, со своей стороны, планировали "убрать" двоих своих грузинских конкурентов.

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Через украинского сообщника они подыскали "киллера". А тот согласился выполнить задание за 20 тысяч долларов. Затем вероятному убийце передали информацию, в частности фото и видеоматериалы, а также личные данные потенциальных жертв.

Кроме того, ему дополнительно оплатили перелет в Тбилиси и организовали встречу с грузинскими фигурантами дела. Уже в Грузии во время встречи один из организаторов преступления передал "киллеру" 4 тысячи долларов аванса, автомат и взрывчатку. Все это контролировали правоохранители.

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Исполнителя убийства правоохранители задержали в Харькове. Это гражданин Украины и представитель украинских криминальных кругов, которые имеют отношение к организации преступления.

Ему сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве. Впоследствии Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шестьдесят дней без права внесения залога.

В то же время в Грузии местные правоохранители задержали заказчиков убийства. Это местные жители. Также состоялся ряд обысков по месту их проживания.

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Разоблачение преступления осуществлялось под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины совместно со следователями Главного следственного управления СБУ.

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