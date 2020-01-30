17:34
30 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ ПАСЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кравчук переписал историю со Скабеевой. Православные аборты в России
      Вєсті Кремля
      22:36, 29 января
      Вести.UA: Зеленский стал националистом. Подвиги Татьяны Черновол
      Вєсті.UA
      21:15, 29 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ ПАСЕ

      СБУ предупредила двойное заказное убийство в Грузии: подробности

      79 Читати новину українською
      Украина и Грузия провели совместную операцию: спецслужбам стран удалось предупредить заказное убийство

      Служба безопасности Украины провела совместную спецоперацию с грузинской Службой государственной безопасности. В результате силовикам удалось предупредить двойное заказное убийство на территории Грузии.

      Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники и следователи выяснили, что организовали это убийство трое представителей криминальных кругов из Украины и Грузии. Они действовали по указанию главарей одной из грузинских преступных группировок. Последние, со своей стороны, планировали "убрать" двоих своих грузинских конкурентов.

      ​Обратите внимание! Россия организовала подрыв авто украинского разведчика в Киеве в апреле 2019-го

      Через украинского сообщника они подыскали "киллера". А тот согласился выполнить задание за 20 тысяч долларов. Затем вероятному убийце передали информацию, в частности фото и видеоматериалы, а также личные данные потенциальных жертв.

      Кроме того, ему дополнительно оплатили перелет в Тбилиси и организовали встречу с грузинскими фигурантами дела. Уже в Грузии во время встречи один из организаторов преступления передал "киллеру" 4 тысячи долларов аванса, автомат и взрывчатку. Все это контролировали правоохранители.

      Совершить убийство граждан Грузии должен был украинец

      Исполнителя убийства правоохранители задержали в Харькове. Это гражданин Украины и представитель украинских криминальных кругов, которые имеют отношение к организации преступления.

      Ему сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве. Впоследствии Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шестьдесят дней без права внесения залога.

      В то же время в Грузии местные правоохранители задержали заказчиков убийства. Это местные жители. Также состоялся ряд обысков по месту их проживания.

      Интересно! В Киеве накрыли крупную "ботоферму" россиян: какие провокации она устраивала

      Разоблачение преступления осуществлялось под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины совместно со следователями Главного следственного управления СБУ.

      СБУ предотвратила заказное убийство в Грузии: как задерживали зловмиників – видео

       

      В Украине массово закрывают школы на карантин: список областей
      сегодня
      2985
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Расследования СБУ Убийство Криминальные новости Новости Грузии
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:10 Куратори Кремля: на Путіна працює "Мінськ", а не Сурков чи Козак
      Дмитро Литвин 21
      сегодня , 16:45 Юрий Гримчак на свободе: краткая биография
      Альона Захарова 6885
      27 января , 15:02 Как выбрать и заказать порталы для электрокаминов
      133
      27 января , 19:04 Они научат зарабатывать миллионы: лучшие книги о покере
      102
      сегодня , 16:43 Помста КДБіста: Путін хоче побачити колапс Заходу – він діятиме поступово
      Віталій Дейнега 114
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук