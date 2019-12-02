15:14
2 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:43, 30 листопада
      Вєсті.UA
      20:41, 30 листопада
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      СБУ прийшла з обшуками у міськраду Черкас: чиновників підозрюють у мільйонних махінаціях

      102 Читать новость на русском
      Чиновників міськради Черкас підозрюють у корупційних схемах / ssu.gov.ua

      СБУ викрила чиновників Черкаської міськради на масштабних зловживаннях при ремонті вулиць облцентру, під час якого було завдано збитків державному та міському бюджету на близько 1,5 мільйона гривень.

      Про це повідомляє пресслужба СБУ.

      Читайте також: Розкрадання 11 мільйонів гривень: силовики прийшли з обшуками в аеропорт Одеси

      Слідство встановило, що керівник і заступник фінвідділу одного з департаментів міськради підписали договір з будівельною компанією на ремонт 17 вулиць міста загальною вартістю 19 мільйонів гривень.

      Після завершення робіт їм перерахували 12,5 мільйонів гривень. Правоохоронці встановили, що кошти були переведені підконтрольним приватним структурам, а потім гроші конвертували у готівку, щоб уникнути сплати податків.

      Як українських чиновників каратимуть за корупційні схеми

      26 листопада набув чинності закон про конфіскацію незаконних активів державних чиновників та представників органів місцевого самоврядування. Також цей документ передбачає покарання за набуття незаконного майна.

      Ухвалений закон дозволяє стягувати активи з чиновників у дохід держави, якщо суд ухвалить відповідне рішення про незаконність їх набуття.

      Крім того, цей закон урегульовує визначення того, що саме є незаконним активом. Такими вважатимуться ті активи, вартість яких у понад 6,5 мільйона гривень перевищує доходи чиновника.

      Таке порушення каратиметься позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до від трьох до семи років.

      Згідно з текстом закону, позов про визнання активів необґрунтованими подаватиме НАБУ за погодженням САП. Під дію закону також потраплятиме незаконне майно, набуте за три роки до того, як закон набуде чинності.

      Примітка: ухвалений закон, фактично, є відновленням закону про незаконне збагачення, раніше скасованого рішенням Конституційного Суду через його неконституційність.

      Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
      сьогодні
      24673
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Черкас СБУ Корупція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Мета Путіна – гроші, – Project Syndicate
      Світові Медіа 106
      сьогодні , 14:30 Музичні новинки листопада: 10 пісень та альбомів, які не можна пропустити
      Олена Булан 102
      сьогодні , 12:00 Испытание декабрем. Два события, которые могут стоить Зеленскому кресла, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 2063
      сьогодні , 11:30 Найкращі прем'єри грудня: що подивитися в кіно у передріздвяний час
      Марта Вересюк 844
      сьогодні , 10:01 Білий понеділок замість Чорної п'ятниці
      Сонячна Соля 933
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук