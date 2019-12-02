СБУ прийшла з обшуками у міськраду Черкас: чиновників підозрюють у мільйонних махінаціях

СБУ викрила чиновників Черкаської міськради на масштабних зловживаннях при ремонті вулиць облцентру, під час якого було завдано збитків державному та міському бюджету на близько 1,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Слідство встановило, що керівник і заступник фінвідділу одного з департаментів міськради підписали договір з будівельною компанією на ремонт 17 вулиць міста загальною вартістю 19 мільйонів гривень.

Після завершення робіт їм перерахували 12,5 мільйонів гривень. Правоохоронці встановили, що кошти були переведені підконтрольним приватним структурам, а потім гроші конвертували у готівку, щоб уникнути сплати податків.

Як українських чиновників каратимуть за корупційні схеми

26 листопада набув чинності закон про конфіскацію незаконних активів державних чиновників та представників органів місцевого самоврядування. Також цей документ передбачає покарання за набуття незаконного майна.

Ухвалений закон дозволяє стягувати активи з чиновників у дохід держави, якщо суд ухвалить відповідне рішення про незаконність їх набуття.

Крім того, цей закон урегульовує визначення того, що саме є незаконним активом. Такими вважатимуться ті активи, вартість яких у понад 6,5 мільйона гривень перевищує доходи чиновника.

Таке порушення каратиметься позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до від трьох до семи років.

Згідно з текстом закону, позов про визнання активів необґрунтованими подаватиме НАБУ за погодженням САП. Під дію закону також потраплятиме незаконне майно, набуте за три роки до того, як закон набуде чинності.

Примітка: ухвалений закон, фактично, є відновленням закону про незаконне збагачення, раніше скасованого рішенням Конституційного Суду через його неконституційність.