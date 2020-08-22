Серійного вбивцю знайшли через 40 років: неймовірна історія зі США
У США до довічного ув'язнення засудили 74-річного Джозефа Деанжело, який раніше працював у поліції. Американська прокуратура довела його причетність до серії вбивств, що розпочалися ще в 1975 році.
Сам Джозеф Донжеало визнав себе винним у 13 вбивствах і 13 зґвалтуваннях, скоєних упродовж 1975 – 1986 років, розповідає BBC.
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На угоду зі слідством він пішов для того, аби уникнути смертної кари. Відтак 74-річний чоловік відбудеться 26 довічними ув'язненнями – 11 за вбивства й 15 за злочини з використанням зброї.
Утім зазначені вище злочини – це ще не все. Донжеало також визнав себе винним і в низці пограбувань і зґвалтувань, термін розслідування яких давно закінчився. Загалом мовиться про 87 жертв серійного вбивці.
Через свій поважний вік на час суду Джозеф Донжеало вже перебував в інвалідному візку. Він мовчки вислухав свідчення очевидців, а тоді запевнив, що шкодує про скоєне.
Як вбивцю вдалося знайти через 40 років
- Його вдалося знайти завдяки зразкам ДНК і генеалогічного сайту для пошуку родичів.
- Поліція завантажила зразки ДНК з місця злочинів і знайшла декілька збігів. Тоді відібрали людей за прикметами й з'ясувалося, що вбивцею міг бути колишній коп – Джозеф Донжеало.
- Чоловік підходив за віком, зростом, а також постійно проживав у Каліфорнії, де й трапилися всі злочини.