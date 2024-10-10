Про це повідомили у соціаліних мережах, інформує 24 Канал.

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Поляк накинувся на українця

Чоловік напав на водія прямо в автомобілі, ображаючи його словами "українська шмато" та "kurwa" – нецензурними виразами польською мовою.

Зазначимо, що слово "szmata" в перекладі з польської означає "лахміття" або "ганчірка".

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Нагадаємо, що у Польщі група підлітків жорстоко побила 17-річного Артема з України. Нападники застосували сльозогінний газ і мачете.