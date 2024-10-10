Об этом сообщили в социальных сетях, информирует 24 Канал.

Смотрите также Жестоко бил ногами: жуткая история из Запорожья, как мужчина избил работницу бара

Поляк набросился на украинца

Мужчина напал на водителя прямо в автомобиле, оскорбляя его словами "украинская шмато" и "kurwa" – нецензурными выражениями на польском языке.

Отметим, что слово "szmata" в переводе с польского означает "лохмотья" или "тряпка".

В Щецине поляк избил таксиста из Украины: смотреть видео

Напомним, что в Польше группа подростков жестоко избила 17-летнего Артема из Украины. Нападавшие применили слезоточивый газ и мачете.