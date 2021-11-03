В основном, если откорректировать питание и придерживаться рекомендаций, вес начинает снижаться. Но, действительно, есть случаи, когда вам не удается сбросить вес из-за гормонов.⁣⁣

Полезный совет Как часто нужно взвешиваться: нюансы, которые должны знать худеющие

Давайте разберемся в том, какие гормоны влияют на похудение:.

Инсулин

Гормон поджелудочной железы. Регулирует обмен углеводов и липидов.

Лептин

Гормон, вырабатываемый жировыми клетками. Его содержание напрямую коррелирует с количеством жировой ткани и обратно коррелирует с физической активностью человека.

Врожденный дефицит лептина вызывает тяжелейшие формы раннего ожирения.

Эстрадиол

Этот гормон способствует накоплению жировых отложений по женскому типу. Его переизбыток дает толчок для набора веса по женскому типу у мужчин, а у девушек – в проблемных местах.

Гормоны щитовидной железы (Т3, Т4, Тиреотропный гормон ТТГ)

Регулируют скорость и интенсивность обмена веществ, поэтому нарушения в их уровне могут приводить к колебаниям веса.⁣⁣

Тестостерон

Напрямую принимает участие в липидном обмене. Тестостерон в достаточном количестве у мужчин обеспечивает быстрый метаболизм.

У женщин переизбыток тестостерона приводит к нарушению работы эндокринной системы и ожирению.⁣⁣

Пролактин

Малоизученный гормон. Отвечает за выработку молока у женщин. Но если он высокий, будь то мужчина или женщина, похудеть вряд ли удасться.

Кортизол

Обеспечивает организм энергией. Вырабатывается надпочечниками. Благодаря ему энергетические ресурсы перемещаются к органам и тканям, которые нуждаются в питании. Он помогает защитить организм от стресса и его последствий.

Нарушение нормы кортизола приводит к накоплению жира в области живота и шеи.

ФЛГ и ЛГ (фолликулостимулирующий и лютеинизируюзий гормоны)

Девушки могут набирать вес по причине гормонального дисбаланса ФЛГ и ЛГ, которые синтезируются в гипофизе. Они отвеча.т за работу яичников. При колебании цикла данные гормоны провоцируют ожирение. Мужчины также могут определять уровень этих гормонов, если у них есть проблемы со сбросом лишнего веса.

Грелин

Это еще один гормон, который по аналоги с лептином, посылает мозгу сигнал о голоде. Только в отличие от лептина производится грелин в желудке, а его синтез резко повышается, когда желудок пуст. В тоже время, в полном желудке выработка этого биологического вещества практически прекращается, человек чувствует сытость и больше есть не хочет.

Но есть одна особенность. Если потреблять пищу, шде много рафинированного сахара или фруктозы, грелин будет дальше вырабатываться, даже если съели их приличную дозу. В результате человек съедает больше еды, что может привести к избыточной массе тела и в последствиии – к ожирению.

Важно

Если вы скорректируете свое питание, наладите сон и будете вести активный образ жизни, тогда вы сможете держать свой вес в норме. Если же ваши попытки нормализовать свой вес не приносят результата – нужна консультация эндокринолога и проверка уровня ваших гормонов.