В основном, если откорректировать питание и придерживаться рекомендаций, вес начинает снижаться. Но, действительно, есть случаи, когда вам не удается сбросить вес из-за гормонов.
Полезный совет Как часто нужно взвешиваться: нюансы, которые должны знать худеющие
Давайте разберемся в том, какие гормоны влияют на похудение:.
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Инсулин
Гормон поджелудочной железы. Регулирует обмен углеводов и липидов.
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Лептин
Гормон, вырабатываемый жировыми клетками. Его содержание напрямую коррелирует с количеством жировой ткани и обратно коррелирует с физической активностью человека.
Врожденный дефицит лептина вызывает тяжелейшие формы раннего ожирения.
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Эстрадиол
Этот гормон способствует накоплению жировых отложений по женскому типу. Его переизбыток дает толчок для набора веса по женскому типу у мужчин, а у девушек – в проблемных местах.
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Гормоны щитовидной железы (Т3, Т4, Тиреотропный гормон ТТГ)
Регулируют скорость и интенсивность обмена веществ, поэтому нарушения в их уровне могут приводить к колебаниям веса.
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Тестостерон
Напрямую принимает участие в липидном обмене. Тестостерон в достаточном количестве у мужчин обеспечивает быстрый метаболизм.
У женщин переизбыток тестостерона приводит к нарушению работы эндокринной системы и ожирению.
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Пролактин
Малоизученный гормон. Отвечает за выработку молока у женщин. Но если он высокий, будь то мужчина или женщина, похудеть вряд ли удасться.
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Кортизол
Обеспечивает организм энергией. Вырабатывается надпочечниками. Благодаря ему энергетические ресурсы перемещаются к органам и тканям, которые нуждаются в питании. Он помогает защитить организм от стресса и его последствий.
Нарушение нормы кортизола приводит к накоплению жира в области живота и шеи.
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ФЛГ и ЛГ (фолликулостимулирующий и лютеинизируюзий гормоны)
Девушки могут набирать вес по причине гормонального дисбаланса ФЛГ и ЛГ, которые синтезируются в гипофизе. Они отвеча.т за работу яичников. При колебании цикла данные гормоны провоцируют ожирение. Мужчины также могут определять уровень этих гормонов, если у них есть проблемы со сбросом лишнего веса.
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Грелин
Это еще один гормон, который по аналоги с лептином, посылает мозгу сигнал о голоде. Только в отличие от лептина производится грелин в желудке, а его синтез резко повышается, когда желудок пуст. В тоже время, в полном желудке выработка этого биологического вещества практически прекращается, человек чувствует сытость и больше есть не хочет.
Но есть одна особенность. Если потреблять пищу, шде много рафинированного сахара или фруктозы, грелин будет дальше вырабатываться, даже если съели их приличную дозу. В результате человек съедает больше еды, что может привести к избыточной массе тела и в последствиии – к ожирению.
Важно
Если вы скорректируете свое питание, наладите сон и будете вести активный образ жизни, тогда вы сможете держать свой вес в норме. Если же ваши попытки нормализовать свой вес не приносят результата – нужна консультация эндокринолога и проверка уровня ваших гормонов.