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      Що роблять російські спецслужби у Польщі та чи є загроза для України: пояснення посла

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      Спецслужби РФ працюють на погіршення відносин України та Польщі, – Дещиця
      Спецслужби РФ працюють на погіршення відносин України та Польщі, – Дещиця / Фото з відкритих джерел

      Російські спецслужби почуваються впевнено на територіях європейських держав. Вони використовують крайні праві та ліві сили для дестабілізації взаємин між Україною і Польщею.

      Про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця під час 12-го Форуму "Україна-Європа" в Польщі, повідомляє "5 канал".

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      Дипломат наголосив, що схожу політику Кремль проводить і для дестабілізації ситуації і в інших країнах Європи.

      Російські спецслужби також діють у Польщі. Пробують використати крайні праві, крайні ліві сили для того, щоб внести напруження в польсько-українські відносини, щоб послабити позиції Польщі в Європейському союзі. Але в Польщі є такий собі імунітет проти Росії. Вони знають, що таке Росія, яку загрозу вона несе,
      – сказав він.

      Учасники форуму "Україна-Європа" в Польщі закликали політиків спільно діяти проти гібридних атак Москви.

      Окрім того, Андрій Дещиця анонсував новий, інтенсивний етап співпраці в українсько-польських взаєминах. Він характеризуватиметься зростанням кількості зустрічей та двосторонніх візитів. За його словами, наразі Україна потребує від Європи підтримки у питанні протидії російській агресії і зближення з ЄС. Тому посол вважає, що держава вже "виросла" зі "Східного партнерства". 

      Зокрема, один із кроків для покращення комунікації між Польщею та Україною зробили 17 січня. Так, КС Польщі визнав неконституційними положення оновленого Закону про Інститут національної пам’яті із визначеннями "українські націоналісти" та "Східна Малопольща".

      Теги: Новини Польщі Новини Росії Новини політики Новини України Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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