01:27
22 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-8°C
0°C -11°C
  • п'ятниця
    1°C -13°C
  • субота
    1°C -15°C
  • неділя
    2°C -8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
23:59, 21 березня
Вєсті.UA. Бандити у Верховній Раді. Сюрприз Каддафі для Тимошенко
Вєсті.UA
20:48, 21 березня
Як одесити мріяли про мерію майбутнього, а отримали мера під підозрою
ЦРУ
09:38, 21 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Програми Що це було?
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Що це було. Тиск на український бізнес: як проводились обшуки в "Новій пошті"

Що це було? 225 Читать новость на русском

Про те, в чому звинувачують "Нову пошту" та навіщо компанії мати багато юристів "під рукою" – розповіла юрист "Нової пошти" Інна Хомич.

Обшуки у "Новій пошті"

– Обшуки проводили не податківці, а слідчі разом з поліцією. І для того, щоб звинуватити когось в не сплаті податків, має бути регламентована процедура. Але всього цього не відбулося. Були лише комплексні перевірки в минулому році, які закриті і всі нараховані гроші сплачені. Таких обшуків за 17 років існування компанії не було ніколи: одночасно в шістьох місцях, у всіх перших відділеннях, у всіх компаніях групи і у всіх офісах, де ми перебуваємо. Вони почалися в п’ятницю о 17 годині, вкінці робочого тижня і це серйозно заблокувало нашу діяльність.

Читайте також: Обшуки у "Новій пошті": яка насправді ціль силовиків

Для боротьби з тиском у компанії "Нова пошта" працюють 30 юристів, 10 з них – адвокати. Якби "Нова пошта" була польською компанією, юристів довелось би мати набагато менше. Компанія не бере юристів на стороні, а завжди мусить мати їх "під рукою". Адже як показує останній досвід, адвокат повинен бути поруч і знатися на бізнесі та ситуації.

Самогубство військового льотчика Волошина

"Якщо говорити конкретніше, то за інформацією колег, останнім часом губернатор Савченко вимагав у Волошина підписати акт незаконно виконаних робіт в терміналі аеропорту. А це б означало, що льотчик ніс би персонально кримінально відповідальність, тому що безпосередньо після підписання має відбутися виплата грошей. Фірма яка виконала роботи оцінює їх в 40 мільйонів гривень. Перевірити наскільки вона аргументована є неможливим. Тому що немає договору і тендеру на виконання робіт" – зазначивж журналіст-розслідувач Андрій Лохматов.

Щоб дізнатися більше – дивіться програму.

Теги: Нова пошта Бізнес Що це було?
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Всемирное интернет-покрытие: как Илон Маск может стать властителем мира
21 березня, 23:00 Всемирное интернет-покрытие: как Илон Маск может стать властителем мира
Іван Яковина 689
Головні новини 21 березня: Україна розірвала співробітництво з Росією та повернення Ryanair
21 березня, 22:03 Головні новини 21 березня: Україна розірвала співробітництво з Росією та повернення Ryanair
824
Економічні тренди Європи на найближчі роки – як діяти Україні
21 березня, 22:01 Економічні тренди Європи на найближчі роки – як діяти Україні
Тимур Чмерук 305
Скандал навколо найбільшого витоку даних у Facebook: хто винен та як це стало можливим?
21 березня, 21:01 Скандал навколо найбільшого витоку даних у Facebook: хто винен та як це стало можливим?
1145
Скільки коштуватиме великодній кошик цього року: вражаючі цифри
21 березня, 20:02 Скільки коштуватиме великодній кошик цього року: вражаючі цифри
1054
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук