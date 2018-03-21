Що це було. Тиск на український бізнес: як проводились обшуки в "Новій пошті"

Про те, в чому звинувачують "Нову пошту" та навіщо компанії мати багато юристів "під рукою" – розповіла юрист "Нової пошти" Інна Хомич.

Обшуки у "Новій пошті"

– Обшуки проводили не податківці, а слідчі разом з поліцією. І для того, щоб звинуватити когось в не сплаті податків, має бути регламентована процедура. Але всього цього не відбулося. Були лише комплексні перевірки в минулому році, які закриті і всі нараховані гроші сплачені. Таких обшуків за 17 років існування компанії не було ніколи: одночасно в шістьох місцях, у всіх перших відділеннях, у всіх компаніях групи і у всіх офісах, де ми перебуваємо. Вони почалися в п’ятницю о 17 годині, вкінці робочого тижня і це серйозно заблокувало нашу діяльність.

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Для боротьби з тиском у компанії "Нова пошта" працюють 30 юристів, 10 з них – адвокати. Якби "Нова пошта" була польською компанією, юристів довелось би мати набагато менше. Компанія не бере юристів на стороні, а завжди мусить мати їх "під рукою". Адже як показує останній досвід, адвокат повинен бути поруч і знатися на бізнесі та ситуації.

Самогубство військового льотчика Волошина

"Якщо говорити конкретніше, то за інформацією колег, останнім часом губернатор Савченко вимагав у Волошина підписати акт незаконно виконаних робіт в терміналі аеропорту. А це б означало, що льотчик ніс би персонально кримінально відповідальність, тому що безпосередньо після підписання має відбутися виплата грошей. Фірма яка виконала роботи оцінює їх в 40 мільйонів гривень. Перевірити наскільки вона аргументована є неможливим. Тому що немає договору і тендеру на виконання робіт" – зазначивж журналіст-розслідувач Андрій Лохматов.

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