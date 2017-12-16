Школярка вкоротила собі віку через нещасне кохання у Запоріжжі

Увечері 15 грудня у Запоріжжі на вулиці Бочарова 15-річна дівчина скоїла моторошне самогубство, причиною якого стала сварка з хлопцем. За непідтвердженими даними, вона і раніше намагалася звести рахунки з життям.

Про це повідомляє УНН.

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Зазначається, що учениця 9-го класу вистрибнула з вікна 14-го поверху через сварку з хлопцем. На жаль, дівчина загинула на місці.

Факт інциденту уже підтвердили в обласному управлінні поліції.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Наразі всі обставини події з’ясовуються.

Додамо, як переконує її близьке оточення, раніше школярка з цієї ж причини обіцяла накласти на себе руки.