"Відьми Шотландії" вимагають виправдання засуджених за "відьомство" та вибачення перед усіма жертвами "полювання". Також в організації хочуть створення Національного меморіалу для вшанування.
До теми Вєсті Глобалайз: Вибачення за полювання на відьом
У петиції згадують і засуджених чоловіків
"Відьми Шотландії" зареєстрували відповідну петицію до шотландського парламенту. Вона набрала вже понад 3 тисячі голосів.
Засновниця групи Клер Мітчелл пояснила, що шотландці не знають жахливих історій та судових помилок щодо жінок. У документі вона звернула увагу і на чоловіків, але зауважила, що все ж "більшість обвинувачених у чаклунстві були жінками".
Я подумала, що ми можемо з цим щось зробити,
– наголосила Мітчелл.
На сайті громадської організації мовиться, що жертвами знущань були близько 84% жертв. Однак зауважують, що цифри неточні, оскільки багатьох засуджених спалювали на вогнищі, щоб не ховати.
Автори петиції відзначили, що наразі в Шотландії є кілька меморіалів засудженим. Проте вони, на думку організації, є радше згадкою про події, аніж вшануванням пам'яті.
Вибачення за відьом у Німеччині: цікаво
- Католицька церква у Німеччині вибачилася за спалення відьом. Упродовж XV – XVIII століть у місті Айхштеті вбили близько 400 невинних людей.
- Жертвами полювання на відьом здебільшого були жінки. Проте серед катованих та вбитих були також чоловіки й діти.
- Єпископ міста пообіцяв встановити меморіальну дошку як символ пам'яті про загиблих. Він зауважив, що ті події є "раною в історії церкви, яка кровоточить".
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