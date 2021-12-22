"Відьми Шотландії" вимагають виправдання засуджених за "відьомство" та вибачення перед усіма жертвами "полювання". Також в організації хочуть створення Національного меморіалу для вшанування.

До теми Вєсті Глобалайз: Вибачення за полювання на відьом

У петиції згадують і засуджених чоловіків

"Відьми Шотландії" зареєстрували відповідну петицію до шотландського парламенту. Вона набрала вже понад 3 тисячі голосів.

Засновниця групи Клер Мітчелл пояснила, що шотландці не знають жахливих історій та судових помилок щодо жінок. У документі вона звернула увагу і на чоловіків, але зауважила, що все ж "більшість обвинувачених у чаклунстві були жінками".

Я подумала, що ми можемо з цим щось зробити,

– наголосила Мітчелл.

На сайті громадської організації мовиться, що жертвами знущань були близько 84% жертв. Однак зауважують, що цифри неточні, оскільки багатьох засуджених спалювали на вогнищі, щоб не ховати.

Зауважте! Закон "Про чаклунство" діяв у Шотландії до 1736 року. За цей час майже 4 тисячі людей звинуватили в магії, а стратили понад 2,5 тисячі.

Автори петиції відзначили, що наразі в Шотландії є кілька меморіалів засудженим. Проте вони, на думку організації, є радше згадкою про події, аніж вшануванням пам'яті.

Вибачення за відьом у Німеччині: цікаво

Католицька церква у Німеччині вибачилася за спалення відьом. Упродовж XV – XVIII століть у місті Айхштеті вбили близько 400 невинних людей.

Жертвами полювання на відьом здебільшого були жінки. Проте серед катованих та вбитих були також чоловіки й діти.

Єпископ міста пообіцяв встановити меморіальну дошку як символ пам'яті про загиблих. Він зауважив, що ті події є "раною в історії церкви, яка кровоточить".​

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