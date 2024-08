Варто зазначити, що ця серія концертів може стати останньою можливістю для шанувальників насолодитися живими виступами Адель найближчим часом. Раніше співачка заявила про намір взяти паузу у кар'єрі. Крім того, це перший концерт знаменитості в континентальній Європі з 2016 року, тому шанувальники з усього світу не могли пропустити цю подію.

З 2 серпня 2024 року співачка дасть 10 виступів на спеціально збудованому поп-ап стадіоні, який вміщає 80 тисяч відвідувачів. Завдяки цьому виконавиця у Мюнхені змогла влаштувати власне грандіозне шоу й різні розваги. Зокрема, на території стадіону навіть було колесо огляду.

Особливої уваги заслуговує концерт 14 серпня, який став справжнім випробуванням для артистки. Несподівана злива перервала виступ, але не змогла зупинити шоу. З мокрим волоссям і промоклою сукнею Адель продовжила концерт й довела, що вона справжній професіонал. Відео з виступу миттєво розлетілися мережею й зачарували користувачів.

Зауважимо, концерти Адель у Мюнхені триватимуть до кінця серпня, даруючи фанатам унікальний шанс стати частиною грандіозного музичного дійства. Під час своїх виступів виконавиця заспівала 22 свої хіти, включаючи легендарні треки Skyfall, Rolling in the Deep, Someone Like You та багато інших.