Про цю історію повідомив департамент поліції Нешвілла. Фронтмен гурту Bon Jovi та його команда були на пішохідному мосту Джона Сейгенталера та знімали кліп. Як-от музикант побачив жінку, що стояла за поручнями за річкою Камберленд.

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На відео, яке опублікували в мережі, видно, що жінка у синьому одязі, ймовірно, намагалась скоїти самогубство. Вона трималася за поручні моста. Якщо інші люди проходили мимо, то Джон Бон Джові вирішив підійти до жінки.

Музикант помахав їй рукою та став поруч, спершись на перила. Після розмови він разом з напарницею допоміг жінці повернутися на пішохідний бік мосту. Бон Джові міцно обійняв її.

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"Дякуємо Джону Бон Джові та його команді за допомогу жінці на пішохідному мосту Сейгенталера у вівторок ввечері. Бон Джові допоміг переконати її зійти у безпечне місце", – написали в соцмережах поліції Нешвілла.