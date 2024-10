Відео під трек Please Me збирає мільйонні перегляди та сотні тисяч лайків. Про те, як запустився тренд – дивіться в матеріалі Show.

Ймовірно, що танцювальний тренд запустило четверо подруг ще в вересні цього року. Вони придумали легкі рухи, які тепер повторює увесь світ. Їхній ролик на момент написання назбирав понад 10 мільйонів переглядів та 446 тисяч лайків.

Для того, щоб доєднатися до танцювального флешмобу достатньо повторити нескладні рухи під трек "Please Me X Titanium mix". Цікаво, що в основі реміксу лежить композиція "Please Me" від Gregor Salto та Florian T за участю Chappell.

Ролики знімають у різних місцях. Зокрема, на пляжі, в магазині, вдома, чи навіть на весіллях.

Що цікаво, участь у тренді беруть люди різного віку. Від юних тіктокерів, до вже досвідчених.