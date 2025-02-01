Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у місті Києві, пише 24 Канал. Зазначається, що офіційних заяв від постраждалих наразі не надходило.

До речі Колектив Молодого театру вимагає усунути Андрія Білоуса на тлі звинувачень у домаганнях

Співробітники поліції та адміністрація столичного вишу встановлюють обставини справи, що поширюються у ЗМІ, а також осіб, які причетні до інциденту. За результатами перевірки буде встановлена правова кваліфікація події. Подробиці розслідування наразі не розголошуються.

Правоохоронці не назвали імені та прізвища педагога, якого підозрюють у неправомірних діях. Однак, ймовірно, йдеться про Андрія Білоуса – викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, який звинувачується у сексуальних домаганнях.

Що відомо про секс-скандал у Карпенка-Карого

Нагадаємо, нещодавно викладача університету імені Карпенка-Карого, театрального режисера та директора-художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса звинуватили у сексуальних домаганнях. Спершу про неприйнятні дії педагога розповіла 23-річна Софія Сапожнік, а потім ще кілька колишніх студенток.

Столичний виш розпочав службове розслідування, а Білоуса відсторонили від викладання. Сам чоловік звернувся до правоохоронних органів, а від коментарів відмовляється.

У Львівському академічному драматичному театрі імені Лесі України підтримали постраждалих дівчат. Крім того, ініціативна група створила анонімне звернення для жертв харасменту у театрі або театральних вишах.

Колектив Молодого театру вимагає усунути Андрія Білоуса з посади директора-художнього керівника, поки триває розслідування. Заява була подана до КМДА з підписами частини працівників театру.