Сєдокова вийшла до своїх шанувальників у сторіс у сльозах та в істериці. Вона закликала людей не поширювати інформацію з приводу смерті її колишнього чоловіка, пише 24 Канал.
До слова У Москві скоїв самогубство баскетболіст Яніс Тімма – колишній чоловік Анни Сєдокової
Знаєте, я все життя не розуміла, як люди, у яких стається таке в житті, можуть записувати сторіс. Але зараз я вас дуже сильно прошу, будь ласка, у мене дитина. Він маленький, він нічого не повинен знати. Ви не уявляєте, у якому я пеклі просто жила останні роки. Я повинна просто врятувати свою дитину від цієї інформації. Будь ласка, якщо ви можете, нічого не поширюйте. Будь ласка, я вас дуже прошу,
– сказала Анна Сєдокова.
Анна Сєдокова відреагувала на смерть ексчоловіка: дивіться відео
Варто зазначити, що Анна Сєдокова замовчує війну в Україні, яку розпочала Росія. Вона продовжує жити та будувати кар'єру у Москві. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, співачка на деякий час переїхала до США, але згодом повернулася до країни-терориста. До речі, Сєдокова внесена у санкційний список РНБО.
Що відомо про смерть Яніса Тімми і його стосунки з Сєдоковою
Про самогубство Яніса Тімми стало відомо сьогодні, 17 грудня. Тіло баскетболіста знайшли вночі у під'їзді будинку в центрі Москви по вулиці Макєєва. За інформацією російських пропагандистських ЗМІ, поруч з ним був телефон, де було написано "Подзвоніть Анні". Ймовірно, йдеться про Сєдокову. Крім того, стверджується, що причиною смерті Яніса стала асфіксія – критичне падіння рівня кисню в організмі.
Яніс Тімма – третій чоловік Анни Сєдокової. Вони одружилися у 2020 році, однак у жовтні цього року співачка подала на розлучення. Вчора, 16 грудня, вона святкувала день народження. Повідомляється, що днями московський суд задовольнив позов запроданки про розлучення з баскетболістом.