Сєдокова вийшла до своїх шанувальників у сторіс у сльозах та в істериці. Вона закликала людей не поширювати інформацію з приводу смерті її колишнього чоловіка, пише 24 Канал.

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Знаєте, я все життя не розуміла, як люди, у яких стається таке в житті, можуть записувати сторіс. Але зараз я вас дуже сильно прошу, будь ласка, у мене дитина. Він маленький, він нічого не повинен знати. Ви не уявляєте, у якому я пеклі просто жила останні роки. Я повинна просто врятувати свою дитину від цієї інформації. Будь ласка, якщо ви можете, нічого не поширюйте. Будь ласка, я вас дуже прошу,

– сказала Анна Сєдокова.

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Варто зазначити, що Анна Сєдокова замовчує війну в Україні, яку розпочала Росія. Вона продовжує жити та будувати кар'єру у Москві. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, співачка на деякий час переїхала до США, але згодом повернулася до країни-терориста. До речі, Сєдокова внесена у санкційний список РНБО.

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