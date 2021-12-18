У 2014 році, коли окупували український півострів, світ не визнав Крим російським. Водночас після його анексії свободи у кримчан стало значно менше.

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Для того, щоб боротися з тими, хто не погоджується, підконтрольна Кремлю влада Криму зловживає карантинними обмеженнями.

Як люди виявляють свою позицію

Пенсіонерка, блогерка та громадська активістка Олена Гукова є однією з небагатьох, хто часто виходить на поодинокі пікети й не добирає слів, критикуючи російську владу.

Вона стежить за благоустроєм Ялти, а також виступає проти корупції та фальсифікацій на виборах. Через свою активність пенсіонерка вже має покарання й штрафи. Зокрема, начебто через порушення карантину.

Усіх активістів знищують ще в зародку. Я пенсіонерка. Ну якої шкоди я можу завдавати? Щодо мене порушували кримінальну справу через відеоролик. Аж 2 суди було, адже я начебто назвала образливим словом представника влади,

– розповіла пенсіонерка.

За словами директора Московського інституту прав людини Валентина Гефтера, у Криму, як і в Росії, право на мирний протест майже нівелювали. Він вносив законодавчі зміни, щоб розширити ці права, але Держдума їх не підтримала.

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Крим може відіграти роль в ескалації проти України

Російські військові у грудні розгорнули автономний польовий табір для чергових навчань у Криму. Водночас на кордоні з Україною Кремль зосередив 100-тисячну армію.

Довідка. Військово-політичне загострення розпочалося у квітні 2021 року, коли під виглядом військових навчань Росія почала стягувати війська до українських кордонів та на окупований півострів. Тоді експерти й почали говорити про її готовність до війни.

Вже наприкінці листопада низка іноземних видань опублікувала розвіддані, які начебто підтверджують, що Володимир Путін планує напад на Україну у січні – лютому 2022 року.

Зокрема, неабияку роль у можливій ескалації проти нашої держави може відіграти й Крим.

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