19 червня жінку знайшли мертвою. Правоохоронці підозрюють вбивство, і вже затримали підозрюваного – місцевого раніше судимого мешканця.

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Вбивство американки у Росії: усі відомі подробиці

34-річна громадянка Сполучених Штатів Америки Кетрін Ілейн Сіроу з 2019 року мешкала в орендованій квартирі у російському місті Бор, бо навчалася в магістратурі одного з вишів у Нижньому Новгороді.

15 червня вона востаннє вийшла на зв'язок з матір'ю телефоном – і повідомила, що їде в автомобілі з незнайомим чоловіком. Того ж дня вона зникла, а 19 червня знайшли її тіло.

Того ж дня вона зникла, а 19 червня знайшли її тіло. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за підозрою у вбивстві, і вже виявили підозрюваного. Ним виявився місцевих мешканець 1977 року народження, раніше неодноразово судимий за тяжкі злочини.

Джерела у російському МВС повідомили журналістам, що чоловік "співпрацює зі слідством".

Як свідчать соцмережі Кетрін Сіроу, жінка з 2005 по 2011 служила у морській піхоті. Також у США вона вже здобула освіту в царині історії мистецтв – закінчила і бакалаврат, і магістратуру. Чому поїхала вчитися ще до Росії – невідомо.

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