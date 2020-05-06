Скільки вже витратили на боротьбу з коронавірусом в Україні

Понад 1,8 мільярда гривень з державного та місцевих бюджетів витратили на боротьбу зі спалахом коронавірусу з 1 березня до 29 квітня.

За майже 2 місяці боротьби з коронавірусом витратили 455 мільйонів гривень з державного бюджету та 1 мільярд 349 мільйонів – з місцевих. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

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На що витратили гроші (за 1 березня – 29 квітня)

Медикаменти, медвироби, розхідні матеріали – 640,8 мільйона гривень (145 мільйонів – з держбюджету і 495 мільйонів – з місцевих);

– 640,8 мільйона гривень (145 мільйонів – з держбюджету і 495 мільйонів – з місцевих); Медичне обладнання – 552,8 мільйона гривень (69 мільйонів – з держбюджету, 483,2 мільйона – з місцевих);

– 552,8 мільйона гривень (69 мільйонів – з держбюджету, 483,2 мільйона – з місцевих); Медичні маски, антисептики, експрес-тести, малоцінне обладнання – 462,5 мільйона гривень (230,9 мільйона – з держбюджету, 231,6 мільйона – з місцевих);

– 462,5 мільйона гривень (230,9 мільйона – з держбюджету, 231,6 мільйона – з місцевих); Послуги з пасажирських перевезень (пацієнтів, медперсоналу) та послуги з обробки приміщень – 121,6 мільйона гривень (7,8 мільйона – з держбюджету, 113,8 мільйона – з місцевих);

– 121,6 мільйона гривень (7,8 мільйона – з держбюджету, 113,8 мільйона – з місцевих); Капітальний ремонт об'єктів – 22,1 мільйона гривень (0,8 мільйона – з держбюджету, 21,3 мільйона – з місцевих);

– 22,1 мільйона гривень (0,8 мільйона – з держбюджету, 21,3 мільйона – з місцевих); Харчування медпрацівників та хворих – 4,2 мільйона гривень (0,1 мільйона – з держбюджету, 4,1 мільйона – з місцевих).

Загалом зареєстрували закупівлю товарів та послуг на 2 мільярди 398 мільйонів гривень, частину цієї суми ще не оплатили.



Скільки витратили на боротьбу з коронавірусом / Інфографіка Мінфіну

Зазначимо, що депутати Верховної Ради 13 квітня схвалили зміни до державного бюджету на 2020 рік, які передбачили створення Фонду для боротьби з COVID-19. Уряд затвердив механізм, за яким гроші з цього фонду можна буде використовувати на конкретні потреби. Фонд боротьби з коронавірусом становить майже 65 мільярдів гривень.



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