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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Скільки вже витратили на боротьбу з коронавірусом в Україні

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      Скільки уже витратили на боротьбу з коронавірусом в Україні
      Більшість грошей витратили з місцевих бюджетів / Твоє місто

      Понад 1,8 мільярда гривень з державного та місцевих бюджетів витратили на боротьбу зі спалахом коронавірусу з 1 березня до 29 квітня.

      За майже 2 місяці боротьби з коронавірусом витратили 455 мільйонів гривень з державного бюджету та 1 мільярд 349 мільйонів – з місцевих. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

      Важливо В Україні зафіксували 13 184 випадки коронавірусу COVID-19

      На що витратили гроші (за 1 березня – 29 квітня)

      • Медикаменти, медвироби, розхідні матеріали – 640,8 мільйона гривень (145 мільйонів – з держбюджету і 495 мільйонів – з місцевих);
      • Медичне обладнання – 552,8 мільйона гривень (69 мільйонів – з держбюджету, 483,2 мільйона – з місцевих);
      • Медичні маски, антисептики, експрес-тести, малоцінне обладнання – 462,5 мільйона гривень (230,9 мільйона – з держбюджету, 231,6 мільйона – з місцевих);
      • Послуги з пасажирських перевезень (пацієнтів, медперсоналу) та послуги з обробки приміщень – 121,6 мільйона гривень (7,8 мільйона – з держбюджету, 113,8 мільйона – з місцевих);
      • Капітальний ремонт об'єктів – 22,1 мільйона гривень (0,8 мільйона – з держбюджету, 21,3 мільйона – з місцевих);
      • Харчування медпрацівників та хворих – 4,2 мільйона гривень (0,1 мільйона – з держбюджету, 4,1 мільйона – з місцевих).

      Загалом зареєстрували закупівлю товарів та послуг на 2 мільярди 398 мільйонів гривень, частину цієї суми ще не оплатили.

      звіт уряду
      Скільки витратили на боротьбу з коронавірусом / Інфографіка Мінфіну

      Зазначимо, що депутати Верховної Ради 13 квітня схвалили зміни до державного бюджету на 2020 рік, які передбачили створення Фонду для боротьби з COVID-19. Уряд затвердив механізм, за яким гроші з цього фонду можна буде використовувати на конкретні потреби. Фонд боротьби з коронавірусом становить майже 65 мільярдів гривень.

      динаміка коронавірусу
      Динаміка захворюваності за квітень / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Лікарня Медицина Лікування Міністерство фінансів України Здоров'я Коронавірус в Україні
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