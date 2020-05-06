Сколько уже потратили на борьбу с коронавирусом в Украине

Более 1,8 миллиарда гривен из государственного и местных бюджетов потратили на борьбу со вспышкой коронавируса с 1 марта по 29 апреля.

За почти 2 месяца борьбы с коронавирусом потратили 455 миллионов гривен из государственного бюджета и 1 миллиард 349 миллионов – из местных. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

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На что потратили деньги (за 1 марта – 29 апреля)

Медикаменты, медизделия, расходные материалы – 640,8 миллиона гривен (145 миллионов – из госбюджета и 495 миллионов – из местных)

– 640,8 миллиона гривен (145 миллионов – из госбюджета и 495 миллионов – из местных) Медицинское оборудование – 552,8 миллиона гривен (69 миллионов – из госбюджета, 483,2 миллиона – из местных)

– 552,8 миллиона гривен (69 миллионов – из госбюджета, 483,2 миллиона – из местных) Медицинские маски, антисептики, экспресс-тесты, малоценное оборудование – 462,5 миллиона гривен (230,9 миллиона – из госбюджета, 231,6 миллиона – из местных)

– 462,5 миллиона гривен (230,9 миллиона – из госбюджета, 231,6 миллиона – из местных) Услуги по пассажирским перевозкам (пациентов, медперсонала) и услуги по обработке помещений – 121,6 миллиона гривен (7,8 миллиона – из госбюджета, 113,8 миллиона – из местных)

– 121,6 миллиона гривен (7,8 миллиона – из госбюджета, 113,8 миллиона – из местных) Капитальный ремонт объектов – 22,1 миллиона гривен (0,8 миллиона – из госбюджета, 21,3 миллиона – из местных)

– 22,1 миллиона гривен (0,8 миллиона – из госбюджета, 21,3 миллиона – из местных) Питание медработников и больных – 4,2 миллиона гривен (0,1 миллиона – из госбюджета, 4,1 миллиона – из местных).

В общем зарегистрировали закупку товаров и услуг на 2 миллиарда 398 миллионов гривен, часть этой суммы еще не оплатили.



Сколько потратили на борьбу с коронавирусом / Инфографика Минфина

Отметим, что депутаты Верховной Рады 13 апреля одобрили изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые предусмотрели создание Фонда для борьбы с COVID-19. Правительство утвердило механизм, по которому деньги из этого фонда можно будет использовать на конкретные потребности. Фонд борьбы с коронавирусом составляет почти 65 миллиардов гривен.



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