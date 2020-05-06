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      Сколько уже потратили на борьбу с коронавирусом в Украине

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      Сколько уже потратили на борьбу с коронавирусом в Украине
      Большинство денег потратили из местных бюджетов / Твой город

      Более 1,8 миллиарда гривен из государственного и местных бюджетов потратили на борьбу со вспышкой коронавируса с 1 марта по 29 апреля.

      За почти 2 месяца борьбы с коронавирусом потратили 455 миллионов гривен из государственного бюджета и 1 миллиард 349 миллионов – из местных. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

      Важно В Украине зафиксировали 13 184 случая коронавируса COVID-19

      На что потратили деньги (за 1 марта – 29 апреля)

      • Медикаменты, медизделия, расходные материалы – 640,8 миллиона гривен (145 миллионов – из госбюджета и 495 миллионов – из местных)
      • Медицинское оборудование – 552,8 миллиона гривен (69 миллионов – из госбюджета, 483,2 миллиона – из местных)
      • Медицинские маски, антисептики, экспресс-тесты, малоценное оборудование – 462,5 миллиона гривен (230,9 миллиона – из госбюджета, 231,6 миллиона – из местных)
      • Услуги по пассажирским перевозкам (пациентов, медперсонала) и услуги по обработке помещений – 121,6 миллиона гривен (7,8 миллиона – из госбюджета, 113,8 миллиона – из местных)
      • Капитальный ремонт объектов – 22,1 миллиона гривен (0,8 миллиона – из госбюджета, 21,3 миллиона – из местных)
      • Питание медработников и больных – 4,2 миллиона гривен (0,1 миллиона – из госбюджета, 4,1 миллиона – из местных).

      В общем зарегистрировали закупку товаров и услуг на 2 миллиарда 398 миллионов гривен, часть этой суммы еще не оплатили.

      звіт уряду
      Сколько потратили на борьбу с коронавирусом / Инфографика Минфина

      Отметим, что депутаты Верховной Рады 13 апреля одобрили изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые предусмотрели создание Фонда для борьбы с COVID-19. Правительство утвердило механизм, по которому деньги из этого фонда можно будет использовать на конкретные потребности. Фонд борьбы с коронавирусом составляет почти 65 миллиардов гривен.

      динаміка коронавірусу
      Динамика заболеваемости за апрель / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Здоровье Лечение Новости Украины Больница Медицина Министерство финансов Украины Коронавирус в Украине
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